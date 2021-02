VIDEO Vesti bune despre drumul expres care va lega Craiova de Pitesti. Cum arata tronsonul unde lucreaza romanii de la UMB

Ministerul Transporturilor a primit promisiuni din partea UMB ca pe acest tronson se va putea circula inca din 2021. Autoritatile spera sa deschida traficul pe acest tronson care ocoleste atat Slatina, cat si Balsul, inainte de termen, adica la finele acestui an.Potrivit Hotnews, ministrul Transporturilor, Catalin Drula , anunta la inceputul anului ca se bazeaza pe promisiunea constructorului UMB de a finaliza si a da in trafic pana la final de 2021 cei circa 40 de km de pe tronsonul 2 al Drumului Expres DX12 Craiova - Pitesti.CITESTE SI: VIDEO Romania, fara spor la autostrazi. A reusit sa deschida doar putin peste 60 de kilometri de autostrada in 2020 Tronsonul 2 al drumumului expres este la randul sau impartit in doua loturi: Bals-Piatra Olt de 18,5 km si Piatra Olt-Slatina de 21,35 km. In total este vorba de 39,85 km. Soseaua va ocoli orasele Bals si Slatina si ar trebui finalizata in prima jumatate a anului 2022. Pentru cei aproape 40 de kilometri vor fi platiti la final aproximativ 309 milioane de euro.In acest moment, datele CNAIR de pe harta proiectelor gestionata de CESTRIN indica faptul ca lucrarile ar fi finalizate in proportie de circa 60%, iar termenul contractual este Q2 2022. Exista insa motive de optimism ca UMB ar putea finaliza inainte de termen lucrarile, asa cum a procedat anul trecut, cand a finalizat cei 16 km din autostrada A7 (Centura Bacau) cu mai mult de un an in avans, iar cu alta ocazie a finalizat si o portiune din A1, langa Timisoara, cu aproape jumatate de an inaintea termenului contractual.