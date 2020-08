Cum au aparut prezervativele. Prima mentiune dateaza din vremea regelui Minos din Creta

Prima utilizare a materialelor contraceptive a inceput din cauza unui mit si a continuat sporadic pana in secolul XXI cand epidemia de HIV a transformat utilizarea prezervativului intr-o practica normala, fireasca, pentru protejarea sanatatii.La nivel mondial, aproximativ 18 miliarde de prezervative sunt utilizare mondial, in schimb istoria metodelor contraceptive incepe din anul 3000 I.Hr.Prima documentare cunoscuta a "prezervativului" a fost cea legata de regele Minos din Creta, care a condus Knossos. Fiind o figura emblematica in epoca bronzului, in jurul sau au gravitat diverse mituri. Homer spunea ca Minos este tatal Minotaurului, iar lichidul sau seminal continea otrava de serpi si scorpioni.Mitul legat de regele Minos a aparut din cauza faptului ca amantele sale mureau in mod subit dupa ce intretineau relatii sexuala cu acesta. Pentru a le proteja pe femei, inclusiv pe sotia sa Pasiphae, le era introdus cate o vezica de capra.Vechii egipteni au fost una dintre primele civilizatii care au folosit teci, ca metoda contraceptiva. Mai mult, barbatii egipteni au purtat teci colorate pentru a distinge statutul social in ierarhia lor complexa.Civilizatia romana antica a influentat lumea moderna in multe feluri, inclusiv privind arhitectura, guvernarea, filozofia, limba si chiar prezervativele. Romanii erau foarte dornici de dezvoltarea sanatatii publice, deoarece bolile se raspandeau pe masura ce imperiul se marea.Romanii nu au recunoscut perspectiva contraceptiva a utilizarii vezicii de animale, dar erau interesati de efectele sale asupra sanatatii publice si prevenirea bolilor venerice, cum ar fi sifilisul. Prezervativele folosite in Roma Antica erau facute din in si din intestine sau din vezica animala. Este posibil sa fi folosit tesut muscular de la combatanti morti , dar nu exista dovezi solide pentru acesta teorie.Tribul arhaic Djukas care a locuit in Noua Guinee si-a dezvoltat propria idee despre prezervativ. Ei au proiectat un tip distinct de prezervativ feminin si anume o teaca facuta dintr-o anumita planta. Teaca a fost descrisa ca lunga de sase centimetri, in forma de potir, astfel incat un capat sa fie deschis si celalalt inchis.Civilizatia chineza, cu expertiza lor in matase naturala, au facut teci din hartie de matase care erau imbibate in ulei. Civilizatia japoneza a folosit Kabuta-Gata, care era confectionat din coaja de pe carapacea de testoasa.Renasterea a adus schimbari semnificative in medicina. Gabriele Falloppio, anatomist italian, a adus contributii la prezervativ. In cartea De Morbo Gallico, ("Boala franceza"), el descrie o teaca de in folosita pentru protectia impotriva sifilisului. Teaca era fixata cu o panglica, iar experimentele sale pe 1100 de barbati au aratat ca aceasta i-a protejat pe toti de a contacta boala.Alte prezervative au fost facute in aceea perioada din instentie de miel si capra. In timpul secolului al XVII-lea, utilizarea prezervativelor ca metoda contraceptiva a fost bine documentata. Rata de fertilitate in Anglia s-a redus in mod semnificativ datorita acestei metode, lucru care i-a facut pe Iezuiti sa fie impotriva ei.In timpul razboiului civil englez, fortele regelui Charles au contactat sifilis din cauza serviciilor prestate de prostituate. Astfel, prezervativele de peste, bovine si intestine de oaie au fost distribuite in armata pentru a reduce transmiterea sifilisului, deoarece boala era o cauza comuna a fatalitatii soldatilor la acea vreme.Inclusiv Regele Charles al II-lea a folosit prezervativele din intestine de miel, la recomandarea medicului sau "Colonelul Condom".Industria sexului a contribuit masiv la popularizarea ideii de prezervativ. Bordelurile obisnuiau sa le vinda clientilor inainte de a avea relatii cu prostituate.Charles Goodyear, inventatorul american, a schimbat in mod semnificativ prezervativul, odata cu aparitia vulcanizarii cauciucului in timpul Revolutiei industriale. Acesta este procesul prin care sulful si cauciucul natural sunt incalzite impreuna pentru a forma un material mai maleabil si mai durabil, cu o elasticitate mai mare si rezistenta la tractiune.Pana in 1860, prezervativele au fost produse pe scara larga; beneficiul major a fost ca acestea puteau fi reutilizate si erau oferite la un pret mai ieftin.Apoi, Legile Cornstock care au fost adoptate in 1873 in Statele Unite au interzis vanzarea de prezervative prin posta si publicitatea acestora.In Primul Razboi Mondial soldatii germani primeau prezervative, impreuna cu arme si munitii. In schimb, armatele americane si britanice nu au folosit prezervative, drept urmare, in timpul campaniilor s-a constatat ca armata americana avea un numar imens de soldati cu sifilis si gonoree.Germania a avut prima ei marca de prezervative numita Fromm's Act, dupa numele inventatorului care a facut prezervativele mai fine si fara urme vizibile.In anii 1920, a fost inventat latexul. Latexul a fost revelatia care a transformat prezervativele in ceea ce sunt astazi.America si natiunile europene au devenit deschise contraceptiei dupa al doilea razboi mondial, la sfarsitul anilor '40. Epidemia de HIV-SIDA din anii 1980 a adus popularitate prezervativului ca anticonceptional si ca metoda de prevenire a bolilor cu transmitere sexuala.