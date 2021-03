Cum au dat patru romani din Austria spargeri de 65.000 de euro, pacalind autoritatile. Oamenilor li se facea mila de ei

Romanii aveau varste cuprinse intre 19 si 33 de ani si au fost arestati in Austria, la Niklasdorf. In urma zecilor de spargeri, prejudiciul a ajuns la peste 65.000 de euro, potrivit Observatornews.ro Dupa fiecare spargere, dispareau o perioada, cel mai probabil in Romania. Una dintre victime a fost un batran de 90 de ani. Barbatului i s-a facut mila de ei si le-a oferit o bautura calda, moment in care i-au furat cateva sute de euro si ceasul de mana.Metoda lor era sa se deghizeze in cersetori si sa intre in diverse cladiri, sub pretextul cautarii unui loc de munca . Daca puteau, dadeau spargerea.Barbatii au fost prinsi la inceputul lunii martie, cand s-au intors in Austria. Anchetatorii stiau deja numele lor, astfel ca i-au retinut la frontiera