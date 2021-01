VIDEO/FOTO Parada interlopilor pe Facebook, dupa un an in care cele mai de temut clanuri si-au impartit din nou Romania

Antrenamente la sala si manele pentru Adrian Beleaua

In cazul fratilor Adrian si Costel Corduneanu, fotografiile cu sala de sport si colindatori la usa au luat locul pozelor vechi cu sabii si pistoale.Adrian Beleaua, considerat "aripa violenta " a Clanului Corduneanu, a postat pe pagina sa de Facebook primul antrenament in sala de forta din acest an. Se lauda cum ridica greutati de 150 de kilograme."Panaramilii dusmanosii, zice ca este bara de 10. Dar cine stie cunoaste", explica Adrian Corduneanu in videoclipTot pe pagina de Facebook a lui Adrian (Beleaua) Corduneanu, este postata o dedicatie de la manelistul Dani Mocanu, cu ocazia aniversarii fiului sau.Dedicatie de la Dani Mocanu pentru Bebe Corduneanu"Noi de mici suntem setati/ De mici suntem antrenati/ Nu dam un pas inapoi, / Nu suporta locul doi", canta Dani Mocanu.Si, desigur, nu uita sa puna o fotografie cu supriza pentru sotia sa: o cutie cu trandafiri rosii cu mesajul "Te iubesc".Fratele sau, Costel Corduneanu, posteaza pe pagina sa de Facebook cete de colindatori si manele despre Craciun.Insa sunt si mesaje de la preoti si secvente din meciuri de box.Pe paginile de Facebook ale membrilor clanului Duduianu, sunt cantece de jale in amintirea lui Emi Pian.Fiul sau, Gabriel Duduianu ii dedica un cantec.Seful Clanului Luptatorilor, Eugen Preda, are pe pagina sa de Facebook fotografii alaturi de prieteni.Una dintre imagini este de la sauna.Unul dintre membrii clanului Sadoveanu, Nat Minca, si-a petrecut Revelionul alaturi de familie.Pagina lui de Facebook abunda de videoclipuri cu mesaje pentru cunoscuti.Insa si copiii sunt in prim-plan. Fetele danseaza lasciv, iar un copil de numai cativa ani, trage din narghilea si danseaza cu o sticla de bautura in mana Despre Remus Minca, zis Nat, apropiatii lui Emi Pian spun ca ar fi pus la cale asasinatul sefului clanului Duduianu.Fane Vancica, din Clanul Vancica a postat doar o poza cu el, la putin timp dupa trecerea in Noul An si a urat La multi ani urmaritorilor lui.Clanul Vancica din Bucuresti se ocupa, in general, cu contrabanda de tigari aduse din Ucraina, pe care le plaseaza in pietele din Capitala.Dani Mocanu a postat pe pagina sa de facebook mai multe link-uri catre videoclipurile sale.Tzanca Uraganu a petrecut revelionul cu Florin Salam.Anul 2020 a fost unul dificil pentru clanurile interlope din Romania. Dupa ce liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a fost ucis dupa o partida de barbut, au fost luate in vizor mai multe grupari. Anul s-a incheiat si cu moartea lui Ion Duduianu, tatal lui Emi Pian. Cativa Duduieni sunt dati in urmarire pentru diverse fapte. Nici alte clanuri nu au stat mai bine, multi dintre membrii acestora ajungand dupa gratii.Citeste si: