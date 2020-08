Cum au reusit o suta de ieseni sa opreasca un proiect imobilar de anvergura din cartierul lor

Poiectul presupunea construirea a 11 blocuri, dintre care patru cu zece etaje si sapte cu cinci etaje. Aproape o suta de persoane, care locuiesc la vile din apropierea amplasamentului, au semnat o petitie catre Primaria Iasi in care au adus mai multe critici proiectului. Principalele doua: regimul mare de inaltime si supraaglomerarea traficului din zona."Dezvoltatorii seriosi fac blocuri la periferia orasului, nu in mijlocul unui cartier de case. Daca proiectul va ramane asa, ma judec cu el (beneficiarul, n.r.) pana ce mor", a comentat o vecina a amplasamentului, conform Ziarul de Iasi Petitiile pe care le-au trimis in ultimul an nu au primit raspuns, asa ca un grup de sapte persoane s-a prezentat marti, 18 august, la Primarie pentru dezbatere."Asta e sufocare, nu dezvoltare!", a comentat un locatar care locuieste intr-o casa aflata la circa 22 metri de blocurile de zece etaje propuse."Nu cerem decat respectarea regimului de inaltime al zonei", a spus un barbat. El a explicat ca, din iunie 2000, s-a respectat de-a lungul anilor ("in linii mari") regimul aprobat atunci de catre municipalitate: vile cu regim mic (1,2 etaje). In acelasi timp, el a subliniat ca sunt 400 de locuinte individuale in zona si deja sunt probleme mari de trafic atat pe aleea Strugurilor, cat si pe aleea Tudor Neculai.Din partea investitorului a fost prezent arhitectul Alexandru Ignatel, iar discutiile au fost moderate de arhitectul-sef al Iasului, Alex Mustiata.Pana la urma, localnicii au avut castig de cauza, iar investitorul ar urma sa revina la Primarie cu o noua propunere.