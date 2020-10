FOTO VIDEO Cum arata santierul celor doua giratorii suspendate pe Centura Bucuresti. "Avanseaza intr-un ritm rezonabil"

Reprezentantii asociatiei sustin ca lucrarile au ajuns la un stadiu de maxim 15% si avertizeaza ca mai exista numeroase imobile care nu au fost eliberate pentru a se continua lucrarile de dublare a centurii."Lucrarile la cele 2 giratorii suspendate Berceni si Oltenita de pe centura Bucuresti si la dublarea centurii pe aceasta zona avanseaza intr-un ritm rezonabil.Italienii de la Itinera au ajuns la aproximativ 5% stadiu fizic, executand lucrari la coloanele forate pentru fundatii, eliberarea si balastarea amplasamentului pentru largirea centurii sau la relocarile de utilitati. In continuare exista numeroase imobile ce nu au fost eliberate pentru a se putea ataca lucrarile in integralitate.La Berceni asocierea condusa de Trameco este semnificativ mai avansata (aproximativ 15%), deja primele elevatii ale pilelor fiind in lucru. Si aici exista probleme cu lipsa accesului pentru continuarea lucrarilor.Solicitam CNAIR si tuturor celorlalti actori institutionali relevanti sa urgenteze eliberarea amplasamentului si a tuturor avizelor necesare pentru relocarea utilitatilor si continuarea lucrarilor in cel mai scurt timp", arata Asociatia Pro Infrastructura pe pagina ei de Facebook