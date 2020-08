Cum defileaza interlopii pe Facebook: cu arme, sabii si cutite, masini scumpe si vile de lux

Giulestiul, "inarmat" ca de razboi

Costel Cordoneanu, cunoscut drept Beleaua, de exemplu, inca are la poza de profil de pe Facebook , iamginea cu el plin de tatuaje, tinand in mana o maceta.Intr-o alta poza are in mana doua pistoale.Si pe pagina de Facebook a lui Ciprian Napi, cel despre care se presupune ca l-ar fi ucis pe Emi Pian, sunt poze care arata opulenta in care traieste. Imbracat in haine de firma, langa masina de lux parcata in fata vilei, Ciprian Napi isi etaleaza bogatia in care se lafaie.Printe aceste fotografii se afla si una cu el la un birou opulent, unde are in fata o cutie de jetoane folosite la pocker.Pagina de Facebook a lui Ciprian Napi nu mai este disponibila.Si Emi Pian avea pe pagina sa de Facebook o poza in care sta la masa cu celebrul manelist Florin Salam.Dupa ce Emi Pian, seful clanului Duduianu, a fost ucis intr-o incaierare pe o strada din Cartierul Giulesti, politia a inceput razii in mai multe zone din Bucuresti.Una dintre aceste zone a fost chiar in apropierea locului unde Emi Pian si Ciprian Napi s-ar fi certat pe un imprumut acordat unui jucator de barbut, apoi totul a degenerat si s-a transformat in crima Potrivit IGPR, filtrele din Capitala au fost organizate cu politisti de ordine si siguranta publica, rutiera, luptatori ai Politiei Romane si jandarmi Si au avut drept scop mentinerea ordinii si linistii publice.In timpul acestor razii, in cateva dintre masinile corntrolate au fost gasite pistoale, cutite, sabii, bate si alte obiecte folosite de obicei in lupte de strada.Cinci persoane au fost duse la Sectia 20 pentru audieri.Politia mai transmite ca, in cauza, au fost intocmite 5 dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 372 Cod Penal (port sau folosire fara drept de obiecte periculoase).La cateva ore dupa moartea lui Emi Pian, seful Politiei Capitalei a explicat ca nu vor fi tolerate astfel de comportamente, ca situatia este sub control, iar institutia are capacitatea de a gestiona situatii ca cea aparuta Citeste si: