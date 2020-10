Cum incearca Rusia sa influenteze rezultatele alegerilor din SUA

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

O recenta investigatie a scos la iveala ca stirile false distribuite pe retelele sociale au la origine o pagina de internet din Europa denumita Agentia de Presa pentru Cetateni aflati in Europa si America.Majoritatea textelor se concentreaza asupra tensiunilor rasiale din America si violentelor, punand intr-o lumina nefavorabila stanga politica. Twitter si LinkedIn au eliminat postarile Agentiei de Presa pentru Cetaten, in schimb acestea au fost distribuite pe Gab si Parler.De asemenea, agentia a creat mai multe conturi false, cu poze generate de inteligenta artificiala. Conturile au obtinut 14 mii de urmaritori pe Parler si trei mii pe Gab.Investigatorii cred ca tot aceasta organizatie ruseasca este si in spatele unei pagini de internet false "Peace Data", care are ca public-tinta alegatorii de stanga. Aceasta are 13 conturi pe Facebook si doua pagini cu 14 mii de abonati.Oficialii Administratiei Trump si reprezentanti influeti ai Partidului Republican incurajeaza adeptii sa migreze pe Parler, o retea sociala alternativa indragita de publicul de extrema dreapta.Pe de alte parte, SUA a confiscat 92 de nume de domeniu utilizate de Iran, patru dintre ele fiind folosite de site-uri de stiri in limba engleza, a anuntat miercuri Departamentul de Justitie american, potrivit AFP.Patru dintre aceste site-uri, cu numele de domeniu 'newsstand7.com', 'usjournal.net', 'usjournal.us' si 'twtoday.net', erau "operate de sau in contul" Gardienilor Revolutiei, cu scopul de a influenta politica interna si internationala a SUA, a precizat Departamentul de Justitie."Unii americani vor merge la sectiile de votare pe 3 noiembrie, altii vor vota prin corespondenta. De fapt, unii au facut-o deja. Indiferent ce metoda de vot ati alege, vocea dumneavoastra e importanta. Va asigur ca securitatea alegerilor si siguranta votului sunt si vor continua sa fie una dintre prioritatile noastre", a fost mesajul directorului FBI, Christopher Wray.