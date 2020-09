Cum justifica sefii PNL racolarea Roxanei Paturca, care a tradat PSD la motiune: "Este un senator extrem de rational si de muncitor, care ne-ar fi extrem de util"

Conform sursei citate, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali, i-a urat succes noii colege si a felicitat-o pentru demersul de luni, 31 august, cand a lipsit de la sedinta extraordinara in care urma sa fie supusa la vot motiunea. Roxana-Natalia Paturca a fost aleasa senatoare in 2016. Este profesor de finante-contabilitate la Colegiul Economic din Calarasi.Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a confirmat, pentru Epoch Times , faptul ca Roxana Paturca, parlamentar PSD va activa in grupul PNL de la Senat.Daniel Fenechiu a sustinut liberalii o doreau in partid de doi ani ca noua lui colega este un senator "extrem de rational si de muncitor, care va fi util PNL" si ca fosta social-democrata este casatorita cu un primar PNL."Roxana Paturca este o colega senator pe care noi am incercat sa o aducem in PNL de vreo doi ani, fara o legatura cu evenimentele recente.Sunt trei argumente, zic eu, importante. Primul argument important este faptul ca este un senator extrem de rational si de muncitor, care ne-ar fi extrem de util atat in activitatea senatoriala cat si in activitatea politica. Lucrul numarul doi: are o relatie foarte buna cu organizatia PNL Calarasi, si atata vreme cat organizatia PNL Calarasi o doreste si nu exista o problema legata de incompatibilitati si totul este in regula. Iar lucrul numarul trei este ca este casatorita cu un primar liberal.Este foarte bine sa fim extrem de moralisti, sunt de acord, si e bine sa avem principii. Dar trebuie sa avem si numarul de voturi necesar ca sa putem proteja actele emise de Guvern - ma refer la ordonantele de urgenta - si sa putem asigura stabilitatea Guvernului in acest final de mandat in care PSD-ul, dupa cum ati vazut, forteaza debarcarea Guvernului. Deci, noi trebuie sa imbinam in acest final de mandat atat zona de principii cat si zona de eficienta.Iar intrucat Roxana Paturca este, repet, o persoana care este compatibila cu organizatia Calarasi si, intrucat exista nu doar acordul formal ci si dorinta organizatiei Calarasi de a o aduce in randurile noastre, cred ca facem o chestiune care sa intareasca guvernarea liberala si sa ne ajute sa ne aducem obiectivele de a putea implementa masurile luate de Guvern si de a putea rezista pana cand romanii, in decembrie, vor stabili daca trebuie sa fim sanctionati ca ne-am zbatut sa facem lucruri bune sau trebuie sa fim apreciati pentru lucrurile bune pe care le-am facut, inchizand ochii la aceste lucruri care sunt speculate de unii", a declarat Daniel Fenechiu.