Cum mergem mai departe

In paralel cu articolele de informare pe care le veti putea citi, la fel ca pana acum, pe site-ul nostru, Ziare.com isi extinde platforma de Opinii. De ce o facem? Pentru ca libertatea de exprimare si dezbaterile libere nu reprezinta, pentru noi, doar niste simple cuvinte. Pentru ca noi credem ca spatiul public are nevoie de repere intelectuale, morale, civice, intr-un moment in care acelasi spatiu public este injectat tot mai mult cu fake news, cu dezinformari, cu manipulari, cu jocuri de culise din care niciodata publicul larg nu are de castigat. Pentru ca noi credem ca, la trei decenii de la Revolutie , democratia, cu tot ce inseamna ea, trebuie intarita. Pentru ca noi credem ca niciodata nu trebuie sa ne oprim din a cauta adevarul, din a invata ce este toleranta, din a intelege regulile dialogului bazat pe argumente. Pentru ca noi credem ca doar asa putem creste ca indivizi si ca societate.In acest spirit al diversitatii de opinie, al cautarii permanente a valorilor si pentru incurajarea dezbaterilor publice "sanatoase", Ziare.com are, incepand de astazi, un parteneriat cu Marginaliaetc.ro , o platforma de idei, comentarii, analize, note si luari de pozitie, recenzii si recomandari, platforma creata de un grup de intelectuali cu vocatie publicistica. Ziare.com va publica, asadar, constant, o selectie importanta a articolelor de opinie ale intelectualilor care alcatuiesc comunitatea Marginaliaetc.ro.In acelasi timp, Ziare.com a invitat si va continua sa invite sa se alature site-ului nostru, la rubrica Opinii, si alte nume reprezentative pentru Romania. Ne propunem ca pe Ziare.com sa gasiti ideile, comentariile unor profesionisti din diverse domenii.Selectia celor care ni se vor alatura la rubrica Opinii o vom face, la nivelul redactiei, in baza unor criterii firesti pentru o publicatie care isi propune sa ramana echilibrata, sa informeze corect si sa gazduiasca dezbateri de idei. Pentru a pastra un mediu in acord cu valorile etice si morale respectate de redactia Ziare.com, pe platforma de Opinii a site-ului nostru veti putea citi comentatori care, la randul lor, respecta dreptul la opinie. Comentatori pentru care drepturile omului sunt mai presus de orice. Comentatori care cred in valorile democratiei, valori care, acum 30 de ani, la Revolutie, au scos din bezna, din minciuna si din izolare Romania.Rubrica de Opinii a Ziare.com nu va avea culoare politica. Vom incuraja dezbaterile curate. Nu vom publica personaje condamnate penal. Nu vom publica colaboratori dovediti ai fostei Securitati. Nu vom publica plagiatori dovediti sau asupra carora exista suspiciuni rezonabile ca sunt plagiatori. Nu vom publica autori pentru care fake news-ul, conspiratiile, manipularile sunt argumentele discursului. Nu vom publica personaje care, de-a lungul timpului, au dovedit ca nu sustin valorile democratiei, ale statului de drept, ca sunt anti-europeni, ca nu sunt in slujba valorilor pentru care Romania lupta de 30 de ani.Sectiunea de Opinii a site-ului nostru se extinde, asadar, atat prin parteneriatul cu, cat si prin invitatiile directe ale redactiei Ziare.com adresate mai multor personalitati ale Romaniei, profesionisti cunoscuti in zona lor de expertiza. Ii veti regasi, curand, pe site.