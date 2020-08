Cum putem preveni raspandirea germenilor. Obiectele pe care "prospera" cele mai multe bacterii

Care sunt obiectele si zonele in care se aduna cel mai frecvent germenii?

Pentru a preveni raspandirea lor, trebuie sa puneti accent pe zonele predispuse la acumularea acestora, cum ar fi bucataria sau baia.Germenii pot fi distrusi cu apa calda si sapun, sau cu ajutorul solutiilor dezinfectante special concepute in acest sens. De asemenea, trebuie sa va asigurati ca uscati bine suprafetele precum blaturile si tocatoarele dupa ce le-ati spalat. Umiditatea ajuta germenii ramasi sa supravietuiasca, iar daca exista suficienta apa, se inmultesc, potrivit nhs.uk Orice obiect predispus la acumularea germenilor ar trebui curatata imediat dupa folosire, o curatenie saptamanala nu este suficienta.Este recomandata folosirea carpelor de unica folosinta, sau a prosoapelor de hartie. Totusi, daca acest lucru nu este posibil, trebuie sa va asigurati ca le spalati la 60 de grade Celsius dupa fiecare utilizare.Periile, in general, aduna multi germeni, fie ca vorbim de perii de covoare sau de curatat toaleta. Acestea ar trebui spalate cu apa calda si detergent dupa fiecare utilizare.Este recomandat sa folositi doua galeti separate, una cu apa si detergent, iar una cu apa simpla, pentru clatire. Si acestea ar trebui spalate dupa fiecare utilizare.Vasul toaletei ar trebui spalat dupa fiecare utilizare folosind un produs special de curatare. In plus, la fiecare cateva zile, este indicate folosirea periei pentru indepartarea calcarului. Pentru capac este recomandata solutia dezinfectanta.Chiuveta aduna multi germeni deoarece este folosita foarte des. Aceasta trebuie dezinfectata in mod frecvent, mai ales daca a folosit-o o persoana bolnava.Suprafetele pe care sunt preparate alimentele trebuie sa fie curatate inainte de utilizare. In plus, trebuie sa folositi tocatoare diferite pentru carnea cruda. Toate ustensilele trebuie sa fie spalate imediat dupa utilizare.Curatarea cu abur este eficienta in indepartarea germenilor de pe covoare, dar si de pe piesele de mobilier din materiale moi, cum ar fi canapelele.Mancarea pentru animalele de companie trebuie depozitata separat de mancarea pentru oameni. In plus, nu uitati sa va spalati pe maini dupa ce curatati vasele lor de mancare, sau litierele.Jucariile copiilor pot depozita germeni, astfel ca trebuie sa fie spalate frecvent.Lenjeria intima, prosoapele si lenjeria patului, toate acestea trebuie sa fie spalate la 60 de grade Celsius. Nu lasati rufele ude in masina de spalat dupa terminarea programului.