VIDEO Imnul Romaniei, cantat de un jandarm la pian in varf de munte. Momentele emotionante ale zilei de 1 Decembrie 2020 in social media

Jandarmii nu au mai salutat multimea in pas de defilare, insa au marcat aceasta zi pe pagina de Facebook . Imnul Romaniei cantat la pian de un jandarm a fost urmarit de mii de romani."Pe oricare munti ne-ar purta pasii, la malul oricarei mari ne-am afla, daca am ajunge locuitori ai oricarei capitale sau ne-am retrage intr-un sat din oricare tara, am putea sa fim aproape unii de ceilalti in orice moment, amintindu-ne ca suntem romani.Poporul nostru a dovedit in repetate randuri profunzimi nebanuite, precum ale marii uniri. A ramas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii intampinate de-a lungul timpului, precum muntii. Solidaritatea ne-a ajutat sa izbandim.Am ramas uniti, reusind, astfel, sa trecem peste dificultatile oricarei perioade, ceea ce ne ofera speranta ca vom depasi greutatile de acum asa cum le-am depasit si pe cele din trecut.La multi ani, Romania! La multi ani, romani!", se arata in mesajul Jandarmeriei Romane.Ministerul Apararii Nationale a transmis live evenimentul organizat de Ziua Nationala, la Arcul de Trumf din Bucuresti.Si pentru ca anul acesta nu au mai putut sa defilieze alaturi de colegii romani, Fortele Navale ale SUA din Europa au trimis un mesaj muzical."La multi ani de Ziua Marii Unirii din partea Orchestrei Fortelor Navale ale SUA in Europa. Orchestra a creat un cadou muzical de exceptie pentru romani cu ocazia acestei zile speciale. Talentul si profesionalismul muzicienilor militari americani fac sa prinda viata minunata Hora Staccato a lui Grigoras Dinicu. In centrul acestui minunat omagiu muzical este Anastasia Cetverikova Bonotto. Originara din Lugoj, ea este intruchiparea prieteniei de nezdruncinat dintre tarile noastre.Numeroase trupe din cadrul Orchestrei Fortelor Navale ale SUA in Europa, inclusiv sectiunile de Jazz, Alamuri, Rock, Pop si muzica clasica, au concertat in Romania de-a lungul anilor si asteptam cu nerabdare sa le uram bine venit si pe viitor.Le multumim prietenilor nostri incredibil de talentati din U.S. Naval Forces Europe Band pentru tot ce fac si pentru contributia lor la Ziua Nationala a Romaniei. La multi ani, Romania!"Si politistii care sunt in misiunea ONU de mentinerea pacii din Cipru au transmis urari de bine pentru colegii si familiile lor din tara.Anul acesta, pe sub Arcul de Triumf nu au mai defilat militarii si nici nu a mai fost prezentata tehnica militara. Este pentru prima data cand avioanele Fortelor Aeriene nu au mai survolat cerul. A fost o ceremonie restransa, fara public.Citeste si: