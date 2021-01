Cum s-a transformat Romania in Coreea de Nord a Europei, sub conducera cuplului Ceausescu. "Oamenii mancau parizer cu soia si aplaudau la comanda"

Cultul personalitatii a crescut pe masura ce a crescut si saracia

Coreea de Nord a Europei

Sarbatorile de iarna, eclipsate de celebrarea Ceausestilor

"Omul pacii s-a suit pe cer si a cladit pamantul"

Romania a marcat la finele lunii decembrie implinirea a 31 de ani de la Revolutia din 1989, ceea ce a echivalat intr-o buna masura cu recastigarea libertatii. Chiar si asa, dupa mai bine de trei decenii, Nicolae Ceausescu a ramas o personalitate controversata Primii ani ai domniei lui Nicolae Ceausescu au lasat impresia falsa ca Romania socialista e gata sa se deschida spre Occident, dincolo de diferentele de opinie si de sistem. Dictatorul a profitat de naivitatea Vestului, care a vazut in el un om decis sa spuna nu Moscovei, motiv pentru care i s-au oferit numeroase oportunitati de afaceri si investitii din partea unor tari ca Franta, Republica Federala Germania de atunci si Statele Unite.Anii 70 au adus insa o schimbare de 180 de grade in politica lui Nicolae Ceausescu. Istoricii sunt in general de acord ca el a fost influentat de ceea ce a vazut in timpul vizitelor sale in China si Coreea de Nord. De altfel, vizita din Coreea de Nord, din 1971, a reprezentat un moment de cotitura si i-a trezit lui Ceausescu si mai mult apetitul pentru a fi idolatrizat de poporul sau.In Coreea de Nord, Ceausestii au putut sa vada cu ochii lor cum un intreg popor il proslavea pe Kim Il-sung exact ca pe un zeu."Mai presus de orice, N. Ceausescu savura pompa de tip bizantin si simbolurile puterii, ca sceptrul prezidential, introdus la 28 martie 1974, atunci cand a devenit primul presedinte al R.S. Romania.Alegerea sa in aceasta demnitate l-a determinat sa-si atribuie puteri depline, deciziile sale fiind - de regula - transpuse in legi si hotarari ale Consiliului de Ministri. Dupa aceasta data, cultul personalitatii a devenit tot mai accentuat, ajungand la manifestari delirante, asemanatoare celor din timpul lui I.V. Stalin. Una din cele mai timpurii expresii ale cultului lui Ceausescu a fost un volum masiv intitulat OMAGIU, publicat in anul 1973, cu ocazia implinirii varstei de 55 de ani", au scris Cornel Ilie si Serban Constantinescu pentru comunismulinromania.ro. Lucrurile au evoluat si mai mult in anii 80, cand tara intrase intr-o criza economica fara precedent, iar "cel mai iubit fiu al poporului" a decis rationalizarea alimentelor si o politica de austeritate unica in lume, cel putin la acel moment.Pe 16 decembrie 1981, Nicolae Ceausescu a anuntat un proiect ambitios, de neimaginat pana atunci pentru orice sef de stat sau pentru orice guvern de pe mapamond, la Conferinta Nationala a Partidului Comunist Roman. Dictatorul a decis atunci, in premiera mondiala, ca tara sa-si plateasca toate datoriile in urmatorii ani.Anuntul a venit dupa ce inca din 1980 se trecuse la rationalizarea alimentelor de baza, iar oamenii erau nevoiti sa indure umilinta cozilor pentru a-si procura mancarea. In anii care au urmat, ratiile au fost tot mai mult reduse, pentru ca Republica Socialista Romania exporta practic tot ceea ce producea. In paralel, a fost impusa si o altfel de austeritate: oamenii erau nevoiti sa stea in frig pe timp de iarna, pentru ca sistemul centralizat de incalzire nu mai era alimentat cu pacura si gaze , care mergeau de asemenea la export.Penele de curent intrasera in cotidian, iar putinii oameni care isi cumparasera masini le tineau in fata blocurilor, in conditiile in care combustibilii nu se gaseau decat rar la pompa.Opt ani mai tarziu, pe 12 aprilie 1989, Ceausescu anunta triumfator indeplinirea planului. Republica Socialista Romania isi platise in mai putin de opt ani toate datoriile externe si inregistra chiar un excedent de 2,5 miliarde de dolari, din banii pe care i-a imprumutat altor tari chiar in timp ce-si rambursa propriile credite. "Romania nu mai plateste nimanui tribut", clama dictatorul de la microfonul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Roman.Intre cele doua momente, pe fondul saracirii si a umilirii propriului partid, Ceausestii, sustinuti de membri importanti ai Partidului Comunist Roman si de sefii Securitatii, au cladit un adevarat cult al personalitatii asemanator celui din Coreea de Nord.In toti acesti ani s-au compus zeci de mii de poezii si de cantece inchinate conducatorilor iubiti. Acestea erau difuzate pe parcursul intregului an, iar la aniversarile celor doi tovarasi atingeau culmea nebuniei. De altfel, ziua tovarasei Elena Ceausescu, pe 7 ianuarie, eclipsa total sarbatorile de iarna.Treptat, dupa venirea lui Nicolae Ceausescu la putere, pana si Revelionul a trecut in plan secund, iar sarbatorile de iarna insemnau ziua dictatorului si a sotiei sale."Mersul cu Plugusorul si urarile de Anul Nou adresate sotilor Ceausescu in fata cladirii Comitetului Central deschideau calea pentru evenimentele aniversare ale lunii ianuarie. In anii cultului personalitatii, propaganda a mutat accentul dinspre sarbatorile de iarna inspre aceste aniversari din luna ianuarie dedicate zilelor de nastere ale lui Nicolae si Elenei", spune istoricul Ioana Ursu.Omagiile si spectacolele la care luau parte deopotriva muncitorii si copiii monopolizau cele doua ore de emisie zilnica ale singurului post de televiziune din acele timpuri."Oamenii erau dusi cu sila la fel de fel de reprezentatii, la serbari populare in cinstea tovarasilor. Orice eveniment trecea in plan secund. Ziua lui Nicolae Ceausescu, pe 26 decembrie, era celebrata intocmai ca in Coreea de Nord. Oamenii cu burtile goale indurau cu stoicism totul, iar marea intrebare ramane cum de acest popor a avut atat de multa rabdare si a rabdat pana in 1989", spune istoricul Andrei Bezasan."Omul pacii s-a suit pe cer si a cladit pamantul", era unul dintre cantecele difuzate la radio si la televizor. Vizitele tovarasilor Nicolae si Elena Ceausescu in diverse zone ale tarii insemnau tot atatea ocazii pentru cuplul dictatorial de a savura odele ce ii erau inchinate."Oamenii erau adusi cu cateva ore inainte si obligati sa astepte sosirea Ceausestilor, indiferent ca erau 40 de grade sau -30, ori daca ploua sau ningea. Atunci cand dictatorii primeau flori din partea unor copii, micutii erau in paralel atent consultati de medici pentru a nu transmite vreo boala. Lumea striga diverse lozinci.Azi am fi spus ca erau lozinici gretoase, dar pe atunci oamenilor li se parea ceva natural sa se umileasca si sa se gudure la picioarele Ceausestilor", mai spune Andrei Bezasan.CITESTE SI: