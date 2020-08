Cum s-au infectat cu coronavirus angajatii Cabanei Dochia, desi nu au coborat de pe munte in ultimele doua saptamani

"Urca intre 2.000 si 2.500 de oameni in fiecare week-end pe munte. Am sudat mesele ca sa nu poata sta decat patru persoane si au rupt punctele de sudura sa incapa cate cinci-sase. Am chemat Jandarmeria montana sa discute cu ei, pentru ca nu mai stiam cum sa-i abordam. Nu au respect pentru nimeni si nimic", a declarat Mihai Tarata, directorul firmei TCE pentru mesagerulneamt.ro Aceasta a mai spus ca in incercarea de a responsabiliza turistii a fost modificat playlist-ul de la cabana. Din cinci in cinci minute se opreste muzica, fiind transmis mesajul "". Numai ca, spun salvamontistii, efectul e zero.Mai mult, turistii care au plecat ieri de la cabana puteau efectua teste gratis, pe cheltuiala firmei, dar au refuzat, spunand ca le vor face in localitatile de domiciliu, pentru ca nu prezentau simptome."Masurile care s-au luat din partea firmei au fost foarte rapide, problema este ca turistii nu respecta niciun fel de regula si nici noi, nici personalul cabanei nu putem gestiona comportamentul lor. Eu am vazut personalul cu masti si manusi, in timp ce turistii nu purtau masti si se inghesuiau nas in nas. Este foarte posibil ca personalul cabanei sa se fi infectat prin manipularea banilor sau a veselei. Ca sa nu zic ca si noi am avut interventii inclusiv pentru persoane care erau in stare febrila. N-ai de unde sa stii care este infectat si care nu, de aceea este foarte important ca toata lumea sa poarte masca", a afirmat, tot pentru sursa citata, Raul Papalicef, seful Serviciului Salvamont Neamt.Sase teste din cele zece recoltate fiind pozitive. Au fost luate si probe de la cei trei salvamontisti care au fost in tura de permanenta la baza situata chiar in Cabana Dochia, dar, din fericire, rezultatele au fost negative.Urmeaza ca cele patru persoane ale caror teste au iesit negative sa fie retestate in urmatoarele zile. Ipoteza ca turistii sunt cei care au adus virusul in Masivul Ceahlau este confirmata de faptul ca angajatii de la cabana nu au coborat de pe munte in ultimele doua saptamani, lucru de care este ferm convins si Raul Papalicef, seful Salvamont Neamt.