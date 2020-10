Gorjean, surprins sa afle ca a terminat clasa a X-a fara sa mearga vreo zi la scoala: "Eu nu ma stiu elev la acel liceu"

Potrivit sursei citate, Gheorghe Cernotoiu, un barbat in varsta de 46 de ani, din Turburea, a facut demersuri, in urma cu un an, pentru a se inscrie in clasa a X-a, la seral, la Liceul Tehnologic din comuna. Acesta l-a rugat pe un cunoscut al sau, profesor de sport la unitatea de invatamant, sa se intereseze despre ce trebuie sa faca pentru a putea sa-si definitiveze studiile liceale, dar a abandonat ideea pentru ca era necesara foaia matricola de la Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Tg-Jiu, fostul Liceu nr.4, acolo unde urmase cursurile clasei a IX-a, in urma cu 30 de ani.Sursa citata mai arata ca, in urma cu o saptamana, barbatul a fost sunat de la scoala si informat ca este elev in clasa a XI-a., a declarat barbatul pentru gorjonline.ro.Barbatul spune ca a instiintat organele judiciare in legatura cu aceasta situatie pentru ca nu i se pare normal sa se intample astfel de lucruri. Inspectoratul Scolar a declansat, la randul sau, o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat.