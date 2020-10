Cum se impart locurile pe listele PNL Bucuresti pentru alegerile parlamentare. Saftoiu, Raetchi si Danaila nu vor mai prinde un loc in Parlament

Trei pozitii sunt deja blocate: Ludovic Orban va deschide lista de Bucuresti pentru Camera Deputatilor, ministrul Finantelor Florin Citu va fi cap de lista la Senat, la care se mai adauga candidatura Violetei Alexandru, presedinta PNL Bucuresti.Pe locul al doilea pe lista pentru Senat va fi Sorin Cimpeanu Un alt loc este securizat pentru ministrul Educatiei Monica Anisie care va fi plasata pe un loc eligibil la Senat, probabil pe al treilea.Surse Digi24 au sustinut ca Orban a incercat sa o mute pe Anisie pe o lista din provincie, dar a fost refuzat vehement, sub motiv ca este unul dintre ministrii cu cea mai mica cota de popularitate, scandalurile continue legate de gestionarea crizei COVID in scoli fiind o vulnerabilitate in campania electorala.Vor mai fi pusi pe lista, pe locuri eligibile, sefii de la sectoare, Sebastian Burduja , secretar de stat la Finante si Cristian Bacanu, de la Sectorul 5.Tot un loc eligibil castiga si Antonel Tanase si Cristina Traila , actual deputat, fosta apropiata a Elenei Udrea, si al carei fost sot, avocatul Doru Traila, a figurat ca angajator al lui Ludovic Orban in perioada in care acesta nu avea nicio functie in stat.Din actuala echipa de parlamentari de Bucuresti au fost scosi de pe liste medicul Leon Danaila, dar si deputatii Adriana Saftoiu si Ovidiu Raetchi In schimb, pe liste se va regasi deputatul Daniel Gheorghe, fiul primarului din Otopeni.In ceea ce priveste listele PNL din tara, ministrul Sanatatii Nelu Tataru va deschide lista de deputati la Vaslui, ministrul Dezvoltarii Ion Stefan si actualul sef al Cancelariei, Ionel Danca, vor fi candidati la PNL Vrancea, iar Daniel Constantin si Mircea Banias se vor regasi si ei pe liste.Ministrii Ciuca si Aurescu nu doresc sa candideze la Parlament.