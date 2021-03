Cele patru moduri in care se putea interveni in cazul luarii de ostatici de la Onesti. De ce nu a fost lichidat pensionarul agresor

Europol a prezentat pe site-ul propriu cele patru scenarii in care se putea interveni, a demonstrat inca o data haosul institutional in momente critice. Redam mai jos postarea Sindicatului Europol:Un barbat de 68 de ani suna la 112 si anunta ca a sechestrat 2 barbati pe care i-a gasit in apartamentul pe care l-a pierdut si ca le va da drumul doar daca primeste o suma de bani. Primul echipaj de ordine publica ajunge la fata locului, confirma apelul si transmite primele informatii catre dispecerat. Li se spune sa astepte si sa asigure perimetrul.Sunt chemati politistii disponibili (de la nivelul Politiei Orasului Onesti) pentru a interveni in forta in apartament, cu riscul ca agresorul, la primele semne ca se incearca spargerea usii, sa ii atace cu cutitul pe cei doi ostatici. Iar politistii sa execute foc asupra agresorului care nu avea de gand sa se supuna somatiilor.la nivelul municipiului Onesti exista o singura patrula de ordine publica.nu exista in dotarea politistilor de ordine publica echipamentele necesare pentru a forta/sparge usa unui imobil.politistilor nu li s-a asigurat pregatirea tactica pentru cazurile de atacuri cu cutitul.Se asteapta echipa serviciului de actiuni speciale, un tragator se pozitioneaza pe acoperisul blocului din partea opusa sau in balcoanele din lateral, asteapta momentul oportun cand agresorul apare la geamul balconului si executa foc la nivelul pieptului, cu riscul de a-l ucide pe agresor.Politistii din cadrul structurilor de actiuni speciale nu au pregatirea, armele si munitia potrivita pentru acest tip de interventie.Pentru scenariul 1 si 2 mass media ar fi lansat concluzii de genul:In timpul negocierilor purtate cu agresorul, echipa de interventie astepta momentul oportun, ii distrage atentia agresorului si din balconul de la etajul superior, prin rapel, patrunde in apartament si imobilizeza agresorul, cu riscul ca acesta sa reusesca sa se raneasca cu cutitul pe care il avea in mana sau chiar sa atace ostaticii. Mai mult exista si riscul ranirii luptatorilor.Niciun politist din cadrului serviciului de actiuni speciale din niciun inspectorat de politie judetean nu a fost calificat ca "alpinist" pentru a realiza astfel de actiuni si nici nu exista echipamente de acest gen in dotare.Este cel pe care l-am vazut cu totii la televizor si care ne-a demonstrat inca o data haosul institutional in momente critice.La "rece" este usor sa analizam si sa ne dam cu parerea despre o actiune care avea multe necunoscute si putine certitudini. Peste toate acestea, un lucru doare rau: decesul a doua persoane care puteau fi salvate. Iar ezitarile au fost generate de o lipsa de asumare de catre cei prezenti, mai ales ca la 40 minute de la apelul de urgenta, la fata locului a ajuns si procurorul de serviciu.