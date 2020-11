Cum se elaboreaza subiectele pentru rezidentiatul la Medicina: profesorii, inchisi sub paza intr-un loc secret din Targu Mures

Potrivit informarii Ministerului Sanatatii, la examen s-au inscris 11.949 absolventi ai Universitatilor de Medicina si Farmacie, un numar record de candidati, care isi disputa sansele pentru ocuparea celor 6.513 locuri si 443 de posturi scoase la concurs.Topul 3 in functie de numarul de inscrisi pozitioneaza UMF Bucuresti pe primul loc, cu 4.372 de candidati, urmat de Iasi - 2.116 candidati, si de Cluj - 1.636 de candidati.Examenul se va derula sub forma de test-grila, cu 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, pe o durata de 4 ore. Dupa o pauza de 15 minute, va incepe corectura in sali, iar pentru a depune contestatii, candidatii vor avea la dispozitie 24 de ore.Acestea pot viza, intrebarile de concurs, recorectarea lucrarilor sau organizarea concursului. Raspunsul contestatiilor se va da in 48 de ore de la depunerea acestora. Punctajul minim de promovare reprezinta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu si 150 de tip complement multiplu. Candidatii vor putea intra in sala de concurs unde au fost repartizati incepand cu ora 8:30.Partea aproape militarizata a examenului este cea legata de elaborarea subiectelor. Membrii comisiei de profesori, reprezentanti ai tuturor universitatilor implicate in examen, se afla sambata, 14 noiembrie, intr-un loc secret din Targu Mures, unde vor trebui sa conceapa cele 200 de intrebari.Testul-grila va fi trimis duminica in cele sase centre din tara, prin aparatura speciala a Serviciului de Telecomunicatii Speciale. In centrele din tara, testul-grila va fi multiplicat si distribuit in salile de examen.