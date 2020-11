Starea de sanatate a actritei Draga Olteanu Matei. Ce spun medicii care o ingrijesc

"Pacienta este internata in Terapie Intensiva, pentru gastroenterologie. A fost tratata inca din urgenta, s-au facut interventii de endoscopie, s-a administrat sange si tot ce inseamna Terapie Intensiva. Este sedata si monitorizata. Este o pacienta cu patologie multipla. Are afectiuni cardiovasculare si endocrine, care trebuie evaluate si tratate in continuare. Starea doamnei este stabila dupa primele manevre terapeutice", a declarat pentru " Adevarul " coordonatorul UPU- SMURD Iasi, Diana Cimpoesu.Actrita are nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a suferit un soc hemoragic. A ajuns la urgente vineri, 13 noiembrie, in stare critica. Draga Olteanu Matei era in coma, cu hemoragie digestiva.Draga Olteanu Matei are 87 de ani si a interpretat peste 100 de roluri in televiziune si peste 50 in piese de teatru. Dupa ce s-a pensionat, in 2007, s-a retras in Piatra Neamt.Citeste si: Tratament pentru coronavirus a la Calinic: "Folositi pe nas betisoare cu apa fierbinte, otet si sare. Asa prajiti Covidul!"