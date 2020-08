Cum sfideaza interlopii Politia la doua saptamani dupa moartea lui Pian. Poze de profil pe Facebook cu sabii si arme de foc

La doua saptamani dupa acest incident, infractorii din clanurile interlope inca "defileaza" pe retelele de socializare cu poze de profil in care isi etaleaza arsenalul.In timp ce Ministerul de Interne anunta ca au fost confiscate sapte arme de foc intr-o saptamana, Adrian Corduneanu, zis Beleaua, are in continuare la unul dintre conturile de de Facebook o fotografie in care apare tinand doua pistoale in mana.Iar in alta fotografie, Corduneanu, unul dintre liderii clanului interlop din Iasi, tine o maceta in mana.Nici fratele sau nu se lasa mai prejos. Pe contul sau , Costel Corduneanu, apare cu manusi de box in mana, inconjurat de sportivi boxeri. Toti au mainile ridicate ca si cum au castigat un meci important.Tot pe contul lui Costantin Corduneanu gasim si poze cu fratele sau Adrian cu arme albe.Si cum clanurile interlope nu sunt numai rivale, ci se si aliaza, tot Costel Corduneanu a postat o fotografie in care apare impreuna cu Nutu Camataru.Insa clanurile nu isi etaleaza numai armele. Fotografii care ii arata cu pumnii stransi sau inconjurati de masini de lux parcate in fata vilelor impozante sunt in continuare pe conturilor lor de socializare, fara ca nimeni sa nu verifice cum reusesc "bieti oameni fara venit"sa aiba asemenea bogatii.Dupa incidentul din 4 august 2020 in care a fost ucis interlopul Florin Mototolea, zis Emi Pian, unii interlopi si-au incgis conturile de Facebook Primul a fost Richard Gheorghe, suspectul principal in cazul mortii sefului Clanului Duduianu. Celalat este Ciprian Pian, noul sef al familiei Pian, arestat insa dupa ce a vrut sa il omoare pe cel care i-a ucis fratele.Citeste si: