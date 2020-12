Cum si-a ales profesia asistenta Mihaela Anghel, primul roman vaccinat contra COVID-19. "Atunci am zis gata, asta e meseria mea si nu o sa o schimb"

Mihaela Anghel a stiut ca vrea sa vindece oameni inca de cand avea doar 8-9 ani, dupa ce a fost supusa unei operatii de apendicita."Aveam in jur de 8-9 ani, dar de atunci am zis gata, asta e meseria mea si nu o sa o schimb. Si am ajuns aici. Cred ca atunci cand trebuie sa ne alegem meseria trebuie sa si simtim ca asta vrem cu adevarat si eu asta simt si nu as putea sa ma vad facand altceva. Si nu as schimba nimic din ceea ce fac", a declarat Mihaela Anghel pentru Aleph News.Citeste si: Papa Francisc proclama un An al Familiei in 2021. Sustinerea cuplurilor in vederea casatoriei si dificultatile vietii conjugale, printre prioritati