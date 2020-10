VIDEO Cum se inalta la Braila podul suspendat peste Dunare. Imagini fabuloase filmate cu santierul nocturn

Pilonii podului suspendat peste Dunare, care vor avea o inaltime de 200 de metri, au ajuns la 60 de m, avansandu-se cu doi metri pe zi. "Ridicarea pilonilor podului peste Dunare avanseaza aproape 2m, in fiecare zi. Turnarea pilonilor se face in sistem continuu. Sistemul de cofrare este ghidat prin laser si permite turnarea continua a pilonilor astfel incat se lucreaza 24 de ore din 24, 7 zile din 7. In paralel, se lucreaza si la cele doua blocuri de ancorare ale podului", spunea recent secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, potrivit Hotnews.ro Potrivit sursei citate, podul de la Braila va avea o lungime de aproape 2 kilometri, iar pe langa el se construiesc si alti 23 de kilometri de drum expres.