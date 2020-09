Avertizare meteo pentru Bucuresti: vremea se va raci, iar vantul va fi puternic

"Cerul va fi senin in prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vantul se va intensifica incepand cu dimineata zilei de vineri (18 septembrie) si va atinge viteze la rafala, in general de 40 - 50 km/h. Temperatura minima va fi de 15 - 17 grade, iar cea maxima mai scazuta decat in ziua precedenta si se va situa in jurul valorii de 25 de grade", precizeaza sursa citata.ANM a emis joi o atentionare Cod galben de vant puternic in 10 judete din sudul si estul tarii, valabila pana vineri la ora 16:00.Astfel, incepand de vineri dimineata, in Dobrogea si in jumatatea estica a Munteniei vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55 - 65 km/h si izolat in jur de 70 km/h, indeosebi pe litoral.Judetele atentionate de meteorologi sunt: Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi si Constanta.Potrivit meteorologilor, intensificari ale vantului vor fi si in regiunile vestice si pe arii mai restranse in rest, in general, cu viteze de 45 - 55 km/h. De asemenea, temperatura va scadea accentuat, iar la finalul saptamanii vremea va deveni racoroasa in timpul noptilor si diminetilor. In depresiunile intra-montane izolat vor fi conditii de bruma.