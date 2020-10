Cum va fi vremea in octombrie. ANM a emis prognoza pe patru saptamani

Specialistii ANM au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.Astfel, in saptamana 05.10.2020 - 12.10.2020, cantitatile de precipitatii estimate vor fiexcedentare in regiunile vestice, centrale, iar in restul tarii vor fi in general apropiate de cele normale ale perioadei, cu o posibila tendinta deficitara in sud-estul extrem.In saptamana 12.10.2020 - 19.10.2020, temperatura medie a aerului va avea valori usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada in toate regiunile. Ploile nu ies din norma perioadei, volumul de precipitatii fiind apropiat de cel obisnuit pentru acest interval, la nivelul intregii tari.Saptamana 19.10.2020 - 26.10.2020 va aduce temperaturi medii in general apropiate de cele normale, in toate regiunile, posibil usor mai ridicate in celesudice. Cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de mediile specifice acestui interval.Finalul lunii, mai exact saptamana 26.10.2020 - 02.11.2020, va aduce temperaturi usor mai ridicate decat normalul acestei perioade in cea mai mare parte a tarii. Nici in aceasta perioada ploile nu ne vor face probleme, din contra, vor fi zone in care se va simti nevoia de precipitatii.