Cum va fi vremea in primele saptamani de toamna. Prognoza anuntata de meteorologii romani pana pe 14 septembrie

Potrivit documentului publicat de expertii ANM, saptamana 17-24 august va avea temperaturi medii usor mai coborate, cu pana la 1 grad Celsius, comparativ cu media in aceeasi perioada in intervalul 1993-2016. In acelasi interval va ploua un exces in partea de vest a Romaniei.Ultima saptamana din august aduce temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, cu pana la 1,5 grade Celsius. In acelasi timp, va ploua usor mai mult in partea nord-vestica a tarii.Prima saptamana de toamna vine cu vreme frumoasa si temperaturi usor mai ridicate decat normalul perioadei. Ploile apar doar in cantitati rezonabile, in acord cu cele inregistrate in intervalul de referinta 1993-2016.Situatia ramane la acelasi regim al temperaturilor si in ultima saptamana de vacanta a copiilor, iar ploile vor fi chiar deficitare in toate regiunile.

ANM Prognoza pentru perioada 17 august - 14 septembrie 2020 by Cezar Padurariu on Scribd