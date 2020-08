Cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani: in regiunile extracarpatice se anunta un inceput de toamna ploios

Saptamana 31.08.2020 - 07.09.2020

Saptamana 07.09.2020 - 14.09.2020

Saptamana 14.09.2020 - 21.09.2020

Regimul pluviometric (n.r. cantitatile de precipitatii) va fi excedentar in jumatatea nordica a tarii, dar mai ales in extremitatea de nord a acesteia. In regiunile sudice cantitatile de preciptatii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil usor mai ridicate, local, in sud-vest, transmite Administratia Narionala de Meteorologie.Temperatura aerului va avea valori in general apropiate de cele normale pentru aceasta saptamana in toate regiunile, posibil usor mai coborate in nord-vest, dar si usor mai ridicate in sud-est.Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi excedentare in regiunile extracarpatice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Temperaturile medii ale aerului se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana la nivelul intregii tari, posibil usor mai ridicate in regiunile sudice si sud-estice.Regimul pluviometric estimat pentru aceasta perioada va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul intregii tari.Mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade, in toate regiunile.Cantitatile de precipitatii vor fi usor deficitare in jumatatea nordica a tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.