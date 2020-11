Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturi de pana la 13 grade

Banat

Administratia Nationala de Meteorologie a publicat luni, 30 noiembrie, prognoza pentru perioada 30 noiembrie - 13 decembrie:Pana in 2 decembrie, temperaturile se vor mentine usor sub cele normale pentru aceasta perioada, cu o medie in jurul a 4 grade. Apoi, pana la sfarsitul primei saptamani, vremea se va incalzi semnificativ, iar media maximelor va fi de 12-13 grade. In a doua parte a intervalului, temperaturile maxime vor fi in scadere, spre medii de 7-8 grade. Media valorilor nocturne, pana 2 decembrie, se va situa sub normele perioadei si va fi de -5...-4 grade. Pana la inceputul celei de-a doua saptamani din interval, minimele vor fi in crestere spre medii de 6-7 grade, valori cu mult mai mari fata de norme. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, spre medii in jurul a 2 grade. Probabilitatea de precipitatii va fi in crestere in jurul datei de 4 decembrie si in a doua saptamana, mai ales in primele zile.In primele zile ale intervalului, valorile termice diurne se vor mentine usor sub cele normale pentru aceasta perioada, cu o medie in jurul a 3 grade. Pana la sfarsitul primei saptamani, vremea se va incalzi semnificativ, iar media maximelor va fi de 13-14 grade. In a doua saptamana, temperaturile maxime vor fi in scadere spre medii de 7-8 grade. Media valorilor nocturne, pana in 2 decembrie, se va situa mult sub norma perioadei si va fi de -7...-6 grade. Apoi, pana in 7 decembrie, minimele vor fi in crestere, spre medii in jurul a 5 grade, valori mai mari fata de cele normale. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, spre medii in jurul a 2 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in jurul datei de 4 decembrie si pe parcursul celei de-a doua saptamani.La inceputul primei saptamani, valorile termice diurne se vor mentine usor sub cele normale pentru aceasta perioada, cu o medie de 1-2 grade. Treptat, pana in 6 decembrie, maximele termice vor creste semnificativ, iar media acestora va fi de 9-10 grade. In a doua parte a intervalului, temperaturile maxime vor fi in scadere spre medii de 5-6 grade. Media valorilor nocturne, pana in data de 2 decembrie, va fi in scadere spre -9...-8 grade. Pana la inceputul celei de-a doua saptamani din interval, minimele vor fi in crestere spre medii in jurul a 2 grade, valori peste normele perioadei. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, spre medii in jurul a -1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere in jurul datei de 4 decembrie si in a doua saptamana, cu precadere in zilele de 7 si 8 decembrie.La inceputul primei saptamani, valorile termice diurne se vor mentine usor sub cele normale pentru aceasta perioada, cu o medie de 2 grade. Pana in data de 6 decembrie, maximele termice vor marca o crestere semnificativa, iar media acestora va fi de 11-12 grade. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile maxime vor fi in scadere spre medii de 6-7 grade.Media valorilor nocturne, pana in data de 2 decembrie, va fi in scadere spre -9...-8 grade. Pana in data de 7 decembrie, minimele vor fi in crestere spre medii in jurul a 3 grade, valori peste normele perioadei. In a doua saptamana din interval, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, spre medii in jurul a 0 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere in jurul datei de 4 decembrie. In a doua saptamana se mentine probabilitatea de precipitatii, cu precadere in zilele de 7 si 8 decembrie.Pana in 3 decembrie, valorile termice diurne vor avea media in jurul a 2 grade. Pana in data de 5 decembrie, maximele termice vor marca o crestere, iar media acestora va fi de 8-9 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, temperaturile maxime vor fi in scadere spre medii de 4-5 grade. Media valorilor nocturne, pana in data de 2 decembrie, va fi in scadere spre -5 grade. Pana spre sfarsitul primei saptamani, minimele vor fi in crestere spre medii in jurul a 5 grade, valori peste normele perioadei. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, pana la medii in jurul a 0 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata dupa data de 4 decembrie, dar mai ales in zilele de 7 si 8 decembrie.La inceputul intervalului, media valorilor diurne va fi de 2-3 grade, iar pana in data de 4 decembrie acestea vor fi in crestere spre medii in jurul a 13 grade. Treptat, pana la sfarsitul intervalului, temperaturile maxime vor fi in scadere spre medii de 9 grade. Media valorilor nocturne, pana in data de 2 decembrie, va fi in scadere spre -2 grade. Pana spre sfarsitul primei saptamani, minimele vor fi in crestere, iar media acestora va fi de 7-8 grade, valori peste normele perioadei. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, spre medii in jurul a 4 grade. Vor fi precipitatii la inceputul intervalului, iar probabilitatea va fi din nou in crestere dupa 7 decembrie.Vremea va fi rece in primele zile din interval, cu o medie a maximelor in jurul a 2 grade, iar a minimelor de -5...-3 grade, apoi se va incalzi semnificativ. Pana in 5 decembrie, maximele termice vor fi in crestere spre medii de 11 grade, iar pana la sfarsitul intervalului vor cobori la valori, in medie, de 8 grade. Valorile nocturne vor creste pana la sfarsitul primei saptamani cand media acestora va fi in jurul a 5 grade. In a doua jumatate a intervalului, minimele vor fi in scadere treptata, spre medii de 2 grade. Vor fi precipitatii la inceputul intervalului, iar probabilitatea va fi din nou in crestere dupa 4 decembrie.Vremea va fi rece in primele zile din interval, cu o medie a maximelor de 2-3 grade, iar a minimelor de -5...-4 grade, apoi se va incalzi semnificativ. Pana in data de 7 decembrie, maximele termice vor fi in crestere spre medii de 10 grade, iar pana la sfarsitul intervalului vor cobori la valori, in medie, de 7 grade. Valorile nocturne vor creste pana in data de 7 decembrie cand media acestora va fi in jurul a 5 grade. In a doua jumatate a intervalului, minimele vor fi in scadere treptata, spre medii de 2 grade. Pana in 6 decembrie, media valorilor termice diurne va fi in crestere de la -5 grade, spre 4-5 grade. Apoi, pana la sfarsitul intervalului, temperaturile maxime vor fi in scadere spre medii de 1-2 grade. Media valorilor nocturne, pana in data de 7 decembrie, va fi in crestere de la -10 la 0 grade. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile minime vor fi din nou in scadere, spre medii in jurul a -4 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata dupa 4 decembrie.