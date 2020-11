Ceremonia militara din 1 Decembrie de la Alba Iulia se va desfasura cu efective reduse si fara public

"Ziua Nationala a Romaniei va fi marcata la Alba Iulia printr-o ceremonie militara organizata la Monumentul Unirii cu participarea unui detasament de onoare, cu efective reduse, fara tehnica, din structurile Diviziei 4 Infanterie 'Gemina'. Ceremonia militara se va desfasura fara public, avandu-se in vedere numarul de persoane permis de cadrul legal si de Hotararea de Guvern nr. 967 din 14.11.2020", se arata intr-un comunicat transmis de Biroul informare si relatii publice al Diviziei 4 Infanterie "Gemina".Pe toata durata activitatii este obligatorie purtarea mastii de protectie de catre cei prezenti.Activitatea va debuta la ora 13,30, cu realizarea dispozitivului, iar dupa sosirea "persoanei oficiale", la ora 14,00, va fi intonat Imnul National al Romaniei si va fi depusa o coroana de flori de catre respectiva "persoana oficiala". Ceremonia propriu-zisa va dura 10 minute.Potrivit unor surse din randul organizatorilor, la ceremonia militara ar urma sa fie prezent presedintele Klaus Iohannis sau premierul Ludovic Orban Manifestarile dedicate Zilei Nationale au loc la Alba Iulia fara public, fiind insa transmise on-line de catre organizatori.Municipiul Alba Iulia ar urma sa iasa din carantina instituita in 17 noiembrie din cauza ratei mari de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in 1 decembrie.Citeste si: