Cand vor incepe sa circule trenurile intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni. Trei operatori vor gestiona zilnic 72 de curse

Lucrarile de dublare a liniei de cale ferate intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, executate intre Mogosoaia - Balotesti, au fost finalizate. A fost construita si noua linie pentru Racord C.F, din zona Odaile, la Terminalul T1, potrivit stirileprotv.ro Primele trenuri pe noua ruta vor circula din 12 decembrie, la un interval de 40 de minute, iar cursa va dura intre 20 si 23 de minute. Pentru ca acest lcru sa fie posibil, au fost alocate contracte in valoare de 50.5 milioane de lei, finantate de la bugetul de stat, la care s-au adaugat 412.719.666 lei, atat din fonduri europene, cat si din bugetul de stat.Contactata de reporterii Ziare.com, Oana Branzan, purtatorul de cuvant al CFR , a spus ca discutiile cu operatorii care vor introduce trenuri pe aceasta ruta sunt inca in desfasurare si ca nu s-au stabilit inca preturile biletelor."Nu stiu, asta doar operatorii pot spune, dar nu stiu cum isi calculeaza. Operatorii care vor introduce trenuri pe ruta asta vor spune cat va costa un bilet, dar nu stiu daca la ora asta ei pot comunica un pret. Nu cred ca spun pentru ca nu se stie inca exact fiecare operator cate trenuri va introduce pe ruta asta. Acum sunt discutii cu cei trei operatori pentru a stabili fiecare cate trenuri baga in circulatie ", a declarat Oana Branzan.Cei trei operatori vor efectua, in total, 36 de curse pe sensul de mers intr-un interval de 24 de ore. Pe ambele sensuri vor circula, asadar, in total, 72 de de curse zilnic.