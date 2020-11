Autoritatea locala mentioneaza ca locuitorii Sectorului 1 aflati in izolare sau carantina din cauza noului coronavirus , singuri sau cu intreaga familie, carora nu are cine sa le faca cumparaturile (alimente, medicamente sau alte produse urgente ), pot suna la numarul de telefon 0734.45.45.43, de luni pana vineri, intre orele 8,00 si 16,30 sa le spuna asistentilor sociali ce solicitari au.Daca au nevoie de cumparaturi, iar situatia lor materiala este una buna, in momentul in care asistentul social le va aduce la usa, cetatenii vor primi toate bonurile produselor livrate si vor achita contravaloarea lor.Daca trec printr-o perioada mai dificila din punct de vedere financiar, autoritatea locala mentioneaza ca poate sa-i ajute cu un pachet de alimente de baza, timp de trei luni. In acest caz, va fi facuta o ancheta sociala care sa confirme situatia financiara precara. Pentru mai multe detalii, cei interesati poti apela: 021/222.14.40; 021/223.42.86 sau 021/223.65.57.