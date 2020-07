Cumparaturile online se mentin la un nivel ridicat. Platile cu cardul au crescut spectaculos

Pe platformele Fashion Days clientii au continuat sa achizitioneze si in luna iunie incaltaminte sport de la branduri precum Puma, adidas Performance, Nike si Under Armour. La fel de cautate sunt si articolele sau accesoriile de sezon, clientii alegand sa isi completeze garderoba de strada sau de vacanta cu tricouri, pantaloni scurti, costume de baie, sandale, ochelari de soare sau genti de la branduri precum U.S. Polo Assn, Guess, Fossil sau Tommy Hilfiger, potrivit wall-street.ro Impactul Covid a accelerat cresterea tranzactiilor efectuate cu cardul, acestea ajungand la aproape 60% din numarul total al tranzactiilor in Bucuresti & Ilfov si la 46% la nivel national in luna iunie."In trimestrul aprilie-iunie, in contextul pandemiei, am avut o crestere in Romania de aproape 80% a vanzarilor, iar in iulie, impinsi de XMAS in July, ne dorim sa ajungem la 100%. Dupa prima zi in care am reusit sa luam comenzi aprope 15 milioane de lei, pare care vom reusi sa ne dublam rezultatul lunar. Rezultatul se datoreaza faptului ca am adunat peste 100 de mii de clienti noi in ultimele 4 luni, cumparatori care incep sa inteleaga din ce in ce mai tare avantajele shoppingului online: varietate enorma de produse, preturi foarte bune, servicii rapide de livrare si retur si, mai ales in aceasta perioada, cumparaturi in siguranta in noua paradigma a distantarii sociale", spune Robert Berza, General Manager Fashion Days.