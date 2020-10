Cunoscut gaterist din Suceava, accident fatal in padure. Moartea, cercetata pentru "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca"

In dimineata zilei de 12 octombrie, Adrian Constantin Antimie, administratorul societatii Holtz- Transport SRL, a suferit leziuni fatale in zona capului dupa ce un arbore preluat de bratul unei macarale s-a rupt iar partea groasa a copacului a cazut pe cupola autoutilitarei, scrie Adevarul Muncitorul a incercat sa-i acorde primul ajutor persoanei vatamate, iar ulterior a sunat la 112 pentru a cere ajutorul medicilor de la Serviciul Judetean de Ambulanta.Angajatul l-a urcat pe barbatul ranit in masina sa si a pornit spre Spitalul Municipal Radauti, intersectandu-se pe raza comune Marginea cu un echipaj al Ambulantei Radauti. Angajatii de la Ambulanta au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, fara succes, declarand decesul lui Adrian Constantin Antimie."In acest caz a fost intocmit un dosar penal cu privire la savarsirea infractiunilor de "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca", "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si ucidere din culpa", se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul Judetean de Politie Suceava.