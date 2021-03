Cele mai cunoscute filme cu Charlie Chaplin, restaurate in 2k si 4k, vor fi lansate in cinematografe din intreaga lume

Compania franceza mk2 si distribuitorul international Piece of Magic au anuntat intr-un comunicat ca s-au asociat pentru a marca aceasta aniversare centenara. Printre filmele restaurate in 2K si 4K de compania franceza, al carei sediu se afla la Paris, se afla pelicule clasice din filmografia lui Charlie Chaplin , precum "The Gold Rush", "City Lights", "The Circus", "Modern Times" si "The Great Dictator".Compania mk2 va lansa o copie restaurata in 4K a filmului "The Kid" in Franta, in toamna acestui an, iar Piece of Magic va colabora cu reteaua sa de difuzori, dar si cu parteneri de distributie ai mk2, pentru a lansa acel film, alaturi de alte pelicule, in peste 50 de tari si teritorii."In 1921, 'The Kid' a confirmat statutul de star al lui Chaplin si talentele lui extraordinare in arta cinematografica", a declarat directorul executiv al companiei mk2, Nathanael Karmitz, in acelasi comunicat."Ni se pare potrivit ca in acest an, in parteneriat cu Piece of Magic, sa il readucem pe Chaplin in cinematografele din lumea intreaga si sa continuam sa conservam mostenirea operei sale, celebrandu-i modernitatea si emotiile care au rezistat pana in zilele noastre", a adaugat el.Cele doua companii au anuntat ca vor exista noi afise si noi trailere "concepute pentru publicul contemporan", pentru a marca aceasta aniversare speciala.