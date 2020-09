Doi tineri romani, proaspat casatoriti, au murit striviti intre TIR-uri, intr-un accient in Germania

Ionut si Mirela erau din Galati, iar ceilalti doi romani dintr-o localitate de langa Tecuci. Se aflau pe o autostrada din Germania, cand un TIR i-a lovit si i-a aruncat in semiremorca unui alt camion, potrivit observatornews.ro Tinerii faceau frecvent curse Romania - Germania si retur, transportand persoane si marfuri. Remorca in care transportau bagajele a fost gasita de pompieri sub TIR-ul care i-a lovit din spate.Accidentul a avut loc pe A44, in apropiere de Paderborn, pe directia spre Dortmund. Vinovat ar fi fost soferul TIR-ului, tot roman, intrand, din neatentie si cu viteza, in microbuz.In total, in microbuz erau cinci romani, patru dintre ei murind pe loc. Celalalt este in stare grava, la fel si soferul de TIR.In mod normal, Ionut pleca singur in cursele spre Germania, dar de data aceasta sotia lui si-a dorit sa il insoteasca.