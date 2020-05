Cursuri de limba spaniola, prin joc, lecturi, trimiteri literare sau artistice, la Institutul Cervantes din Bucuresti

Profesorii de limba spaniola de la Institutul Cervantes

Ziare.

com

Saptamana aceasta debuteaza un program bogat de cursuri online (intensive si semi-intensive), disponibile online, prin intermediul videoconferintelor. Orele vor fi predate cu aceeasi metodologie comunicativa: cursantul va realiza impreuna cu profesorul si colegii sai activitati pe perechi sau in grup. Toti vor avea aceleasi posibilitati de exersare a limbii si de dezvoltare a aptitudinilor implicate in studierea unei limbi straine (ascultare, citire, scriere si interactiune orala).Ca suport pentru orele de curs se vor folosi aceleasi manuale ca la orele cu prezenta, si in plus, se va folosi AVE, platforma virtuala de predare a limbii spaniole creata de Instituto Cervantes, pusa la dispozitia cursatilor gratuity, pentru o perioada limitata de timp.Cursurile intensive se desfasoara in perioada 21 mai - 25 iunie: lunea, martea, miercurea si joia, de la ora 16.00 la ora 18.00, iar cursurile semi-intensive debuteaza pe 22 mai si au loc pana pe 10 iulie: luni, miercuri si vineri, fie dimineata, de la 10.00 la 12.00, fie dupa-amiaza, de la 16.00 la 18.00. Cursurile extensive reprezinta o oferta variata de cursuri de limba spaniola pentru toate nivelurile, in intervale orare flexibile: dimineata, seara sau la sfarsit de saptamana, in functie de nevoile individuale ale cursantilor, timp de 40 de minute.Rafael Pisot serbeaza anul acesta majoratul in echipa Institutului Cervantes din Bucuresti. Intre timp, a devenit doctor in Filologie al Universitatii din Salamanca, a publicat cateva volume dedicate invatarii limbii spaniole si a tradus din Ana Blandiana si Mateiu Caragiale.Rafael isi adora cei trei copii. Iubeste parcurile, literatura si maslinele, iar la Bucuresti ii plac mai ales parcurile si casele cu aer de palat seniorial. In general, in Romania il amuza ceea ce el numeste "o practica relativ curioasa", aceea ca poti sa alegi numarul de inmatriculare al masinii: "In doar trei litere incap multa poezie si prozodie"."Cursantii imi spun 'Pilar', copiii care urmeaza cursuri la Institutul Cervantes obisnuiesc sa ma numeasca 'doamna', iar elevii de la King's Oak School imi spun 'Miss Veiga'. S-ar parea ca am mai multe personalitati", marturiseste amuzata Pilar Veiga Grandar, profesoara de limba spaniola la Institutul Cervantes din Bucuresti de 17 ani, absolventa de Filologie a Universitatii Santiago de Compostela.Indiferent de numarul sau de "arhitectura" lor, toate aceste personalitati au un singur cuvant romanesc preferat - "lalele" -, precum si o serie de pasiuni comune: artele (filmul, pictura, muzica, literatura), lucrul manual de orice tip, animalele, gradinaritul, statul la soare si plimbarile."Nu stiu daca a omologat cineva aceasta categorie, dar Silvana este genul care vorbeste'. Parcurgem programa vorbind. Mult. Cu totii. Eu, de exemplu, nu stiu cand si cum am inceput sa vorbesc dezinhibat spaniola, pornind de indemnul 'Hai, povesteste-mi ceva!' . Si radem mult la ore, e o profesoara extraordinara!", asta ne-a marturisit un cursant de-ai Silvanei Cerda Gabaroi.Silvana Cerda Gabaroi s-a alaturat echipei Institutului Cervantes de la Bucuresti in 2009. Este absolventa de Filologie a Universitatii din Barcelona. Iubeste fotografia, ii place sa faca documentare istorica si, mai ales, dolce far niente, dupa cum ne-a declarat. La Bucuresti ii place (sau ii displace) "eclectismul arhitectonic".