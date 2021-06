Curtea Constitutionala tine in viata Academia Oamenilor de Stiinta. Cum motiveaza eliminarea din Legea bugetului a finantarii pentru institutie

"Curtea constata ca legea bugetului de stat, prin derogarea realizata, a modificat, pentru anul 2021, o lege in vigoare, depasind sfera de relatii sociale pe care aceasta are aptitudinea constitutionala sa o reglementeze. Astfel, textul criticat, in loc sa se subsumeze obiectului de reglementare al unei legi bugetare, in sensul de a identifica veniturile bugetare care sa sustina cheltuiala bugetara reglementata de Legea nr. 31/2007, a procedat la eliminarea acestei cheltuieli", arata motivarea judecatorilor CCR Totodata, magistratii Curtii precizeaza ca sintagma "conform legilor bugetare anuale" din cuprinsul art. 20 alin.(1) din Legea 31/2007 nu poate fi interpretata in sensul ca prin aceste legi se stabileste daca se acorda sau nu subventia, pentru ca acordarea insasi a subventiei este reglementata prin Legea 31/2007 si o lege bugetara nu poate lasa fara consistenta normativa un text de lege care trebuie luat in considerare pentru constructia bugetara.Astfel, "aceasta sintagma exprima ideea de stabilire in concreto a cuantumului anual al acestei subventii pentru asigurarea functionarii Academiei, si nu de retragere /eliminare temporara pe diversi ani a acestei subventii"."Rezulta ca articolul 38 din Legea 15/2021 incalca principiul legalitatii dintr-o dubla perspectiva: procedurala - subsumata exigentelor legilor adoptate in sedinta comuna sau separate ale celor doua Camere si, implicit, a majoritatii de vot cerute din randul deputatilor si senatorilor - art.65 alin.(1) si (2) lit.b) si art.76 alin.(2) din Constitutie - si materiala - subsumata faptului ca excedeaza sferei de relatii sociale pe care legea bugetului are aptitudinea constitutionala sa o reglementeze - art.138 alin.(2) din Constitutie. Prin urmare, textul criticat incalca principiul legalitatii, in componenta sa referitoare la suprematia Constitutiei, consacrat de art.1 alin.(5) din Constitutie, prin raportare la art.65 alin.(1) si (2) lit.b), art.76 alin.(2) si art.138 alin.(2) din Constitutie. Incalcarea acestei obligatii constitutionale atrage implicit afectarea principiului statului de drept", mai spune motivarea CCR.