Curtea de Justitie a Uniunii Europene: Volkswagen poate fi dat in judecata pentru manipularea ilicita a vehiculelor care sunt revandute in alte state

Astfel, prejudiciul dobanditorului se materializeaza in statul membru in care achizitioneaza vehiculul la un pret mai mare decat valoarea sa reala, informeaza un comunicat de presa al CJUE.Verein fur Konsumenteninformation (VKI), o asociatie austriaca de protectie a consumatorilor, a introdus in fata Landesgericht Klagenfurt (Tribunalul Regional din Klagenfurt, Austria) o actiune in daune interese impotriva constructorului de automobile german Volkswagen din cauza prejudiciilor care rezulta din incorporarea in vehiculele cumparate de consumatori austrieci a unui program care manipuleaza datele referitoare la emisiile de gaze de esapament. Aceasta solicita ca Volkswagen sa fie obligata sa ii plateasca suma de 3,61 milioane de euro, pe langa cheltuielile accesorii, si sa fie declarata responsabila pentru toate prejudiciile care nu sunt cuantificabile inca si/sau care se vor produce in viitor.In sustinerea cererii, VKI se intemeiaza pe raspunderea delictuala si cvasidelictuala a Volkswagen si invoca faptul ca cei 574 de consumatori care i-au cedat drepturile in vederea acestei actiuni au achizitionat in Austria vehicule noi sau de ocazie echipate cu un motor EA 189 inainte de dezvaluirea catre public, la 18 septembrie 2015, a manipularii operate de Volkswagen asupra datelor referitoare la emisiile de gaze de esapament ale acestor vehicule.In opinia VKI, aceste motoare sunt prevazute cu un "dispozitiv de invalidare" care este ilegal in raport cu Regulamentul nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6). Ar fi vorba despre un program care permite afisarea, in cadrul incercarilor si masuratorilor, a unor emisii de gaze de esapament care respecta valorile maxime impuse, desi, in conditii reale, si anume in timpul utilizarii pe sosea a vehiculelor vizate, substantele poluante emise efectiv ating proportii care depasesc de mai multe ori plafoanele autorizate. Doar prin utilizarea acestui program care manipuleaza datele referitoare la aceste emisii, Volkswagen ar fi putut obtine pentru vehiculele echipate cu un motor EA 189 omologareade tip prevazuta de reglementarea Uniunii.In opinia VKI, prejudiciul pentru proprietarii acestor vehicule rezida in faptul ca, daca ar fi avut cunostinta de manipularea in cauza, fie s-ar fi abtinut sa cumpere un asemenea vehicul, fie ar fi obtinut o reducere a pretului cu cel putin 30%. Intrucat vehiculele in discutie au de la inceput un viciu, valoarea lor de piata si, prin urmare, pretul lor de cumparare ar fi fost net inferioare pretului care a fost platit efectiv. Diferenta ar reprezenta un prejudiciu care da nastere unui drept la reparare.Volkswagen, al carei sediu se afla la Wolfsburg (Germania), contesta in special competenta internationala a instantelor austriece.In acest context, Landesgericht Klagenfurt a solicitat Curtii de Justitie interpretarea regulamentului nr. 1215/2012 privind competenta judiciara.Potrivit acestui regulament, in principiu sunt competente instantele statului membru in care isi are domiciliul paratul. Totusi, in materie delictuala, acest regulament atribuie o competenta speciala instantei de la locul materializarii prejudiciului si celei de la locul evenimentului cauzator care se afla la originea acestui prejudiciu. In consecinta, paratul poate fi actionat in justitie , la alegerea reclamantului, in fata instantei de la unul dintre cele doua locuri.In speta, locul unde s-a produs evenimentul cauzator se afla in Germania, acolo unde autovehiculele in cauza au fost echipate cu un program care manipuleaza datele referitoare la emisiile de gaze de esapament. Legatura cu acest loc conduce, asadar, ca si domiciliul paratului, la competenta instantelor germane.Landesgericht Klagenfurt are indoieli cu privire la aspectul daca trebuie sa se considere, din cauza simplei cumparari a vehiculelor in cauza de la comercianti de autovehicule stabiliti in Austria si a livrarii acestor vehicule in Austria, ca locul materializarii prejudiciului se afla in Austria, ceea ce ar conduce la competenta instantelor austriece.Prin hotararea de joi, Curtea raspunde ca, atunci cand anumite vehicule au fost echipate ilegal intr-un stat membru (Germania) de catre constructorul lor cu un program care manipuleaza datele referitoare la emisiile de gaze de esapament inainte de a fi achizitionate de la un tert intr-un alt stat membru (Austria), locul materializarii prejudiciului se situeaza in acest ultim stat membru (Austria).In speta, prejudiciul pretins de VKI consta intr-o diminuare a valorii vehiculelor in cauza, care rezulta din diferenta dintre pretul pe care dobanditorul l-a platit pentru un astfel de vehicul si valoarea reala a acestuia din cauza instalarii unui program care manipuleaza datele referitoare la emisiile de gaze de esapament.In consecinta, desi aceste vehicule erau afectate de un viciu incepand de la instalarea acestui program, trebuie sa se considere ca prejudiciul invocat nu s-a materializat decat in momentul cumpararii vehiculelor mentionate, prin achizitionarea lor la un pret mai mare decat valoarea lor reala.Curtea concluzioneaza ca, in cazul unei comercializari de vehicule echipate de constructorul lor cu un program care manipuleaza datele referitoare la emisiile de gaze de esapament, prejudiciul suferit de dobanditorul final nu este nici indirect, nici pur patrimonial si se materializeaza la achizitionarea unui asemenea vehicul de la un tert.Pe de alta parte, Curtea arata ca un constructor de automobile stabilit intr-un stat membru care se deda la manipulari ilicite ale unor vehicule comercializate in alte state membre se poate astepta in mod rezonabil sa fie chemat in judecata in fata instantelor acestor state.