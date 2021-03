Cutremur in lumea serviciilor secrete. Un general important a fost arestat sub acuzatia ca ar fi delapidat 180.000 de dolari din fondurile destinate situatiilor de criza

"Este un mic cutremur in seara asta in lumea serviciilor secrete. Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, generalul maior (r) Iulian Cristian Gherghe, a fost arestat preventiv pentru 30 zile intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi delapidat 180.000 USD din fondurile destinate situatiilor de criza si de razboi ale institutiei. Posesor de pensie speciala", a anuntat pe Facebook Ionel Stoica.