Cate cutremure similare celui resimtit marti noaptea in Bucuresti au avut loc in Romania in ultimul an si jumatate. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 5,2

Seismul s-a resimtit si in Capitala si este cel mai mare, produs de la inceputul acestui an.Mai multe seisme cu magnitudinea peste 4 grade pe scara Richter s-au produs in Romania din 2020 pana in prezent:- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la ora 21:36, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 120 de kilometri.- O miscare seismica cu magnitudinea 4,1 a avut loc la ora locala 11:52, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri.- O miscare seismica cu magnitudinea 4,2 a avut loc la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri.- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs in noaptea de 29 spre 30 octombrie, la ora 0:39, in zona Moldovei, judetul Vaslui, la o adancime de 8 kilometri.- Un seism cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs la ora 20:30 in Banat, Mehedinti, la adancimea de 16 km.- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter s-a produs la ora 14:12, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 101 kilometri.- O miscare seismica cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs la ora locala 15:07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 139 de kilometri.- Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs la ora 1:04, in zona seismica Vrancea, judetul Galati, la o adancime de 22 de kilometri.- In zona seismica Fagaras-Campulung, judetul Dambovita, s-a produs un seism cu magnitudinea 4,2 la ora 13:51, la o adancime de 64 de kilometri.- Un seism cu magnitudinea 4,4 s-a produs, la ora 22:23, in zona seismica Vrancea, Buzau, la o adancime de 118 kilometri.- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs, la ora 20:24, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 129 de kilometri.- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs, la ora 3:26, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 121 de kilometri.