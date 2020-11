Dacian Ciolos, despre victoria Maiei Sandu in alegerile din Republica Moldova: "Va avea de infruntat dificultati uriase, iar rolul nostru este de a ii oferi tot sprijinul la nivel european"

Ciolos a catalogat rezultatul votului drept unul "exceptional". "Maia Sandu presedinte este o incununare a luptei exemplare pe care ea a dus-o ani in sir si pentru care merita toate felicitarile. Este in acelasi timp o misiune istorica, in care va avea de infruntat dificultati uriase, iar rolul nostru este de a ii oferi tot sprijinul la nivel european. Sunt convins ca Maia Sandu va avea sprijinul lumii democratice pentru a contribui la prosperitatea Republicii Moldova, dar cea mai importanta misiune a ei va fi sa depaseasca diviziunile provocate de cei care au vrut sa conduca prin neincredere si suspiciuni", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook Fostul premier a mai aratat ca Republica Moldova este o tara sufocata de coruptie . "A avut ani de-a randul in fruntea ei oameni care au preferat compromisul si dublul limbaj. A stagnat si s-a ferit sa isi asume un destin european care era similar cu bunastarea cetatenilor ei, cu intarirea statului si eliminarea coruptiei, cu constructia de institutii solide si cu sustinerea democratiei in viata politica. Din acest motiv misiunea Maiei Sandu nu este deloc usoara. Acum e un moment de bucurie si de celebrare a unui rezultat fantastic, dar Republica Moldova nu are timp de pierdut", a mai scris Ciolos, pe Facebook.