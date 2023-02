Daily Mail: Abatorul romanesc aflat in centrul scandalului carnii de cal

Un abator izolat dintr-o zona indepartata din Romania este una din principalele surse de carne de cal din supermarketurile britanice.

Publicatia britanica Daily Mail scrie ca macelaria domina satul Roma, din nord-estul tarii, si nu face niciun secret din faptul ca aici se taie sute, poate mii de cai anual.

Vizitatorii fabricii, unde lucreaza o cincime din cei 1000 de locuitori ai satului, sunt intampinati inca de la intrare de un cal si o vaca, statui enorme, continua publicatia.

Autoritatile romane au identificat aceasta fabrica de procesare a carnii, condusa de firma Doly-Com, drept una din cele doua surse de carne de cal ce a ajuns, la un moment dat, sa fie etichetata ilegal drept carne de vita. A doua firma este CarmOlimp din Brasov.

Ministrul roman al Agriculturii, Daniel Constantin, a confirmat ca exporturile de carne de cal provin de la aceste doua abatoare, insa a negat furios ca au fost responsabile de vanzarea gresita a carnii, scrie tabloidul.

Luni, Iulian Cazacut, director general al Doly-Com, a recunoscut ca la abator se "cumpara cai de la oricine" insa a insistat ca firma nu a gresit cu nimic.

Acesta a declarat pentru Daily Mail ca firma este anchetata, insa "tot ceea ce am vandut a fost corect etichetat si inregistrat. Am vandut carne de cal drept carne de cal. Suntem anchetati de autoritatile romane. Oficiali de la agentia de siguranta alimentara au fost aici. Am vandut carne de cal in strainatate. Nu exportam carne de cal in Franta si in Olanda, Suedia si Bulgaria. Carnea de cal reprezinta 5% din afacerea noastra. Cumparam de la oricine - trecatori sau oameni care scapa de caii de la fermele care se inchid sau se mecanizeaza".

Carm-Olimp, detinuta de tatal unui secretar de stat din ministrul roman al Agriculturii, sustine de asemenea ca nu a vandut carnea de cal drept carne de vita.

Paul Soneriu, directorul, a precizat: "Am exportat doar carne de cal etichetata carne de cal. Nu am exportat deloc vita in 2012".

Faptul ca exista o serie de intermediari intre vanzatorii de carne si supermarketuri, este dificil de descoperit originea carnii, ceea ce face ca in Europa safie vanduta carne de cal drept carne de vita.

Carnea din Romania, care exporta annual carne de cal in valoare de 10 milioane de lire sterline, a fost vanduta unui intermediar din Olanda care cumpara carne pentru un antreprenor din Cipru. Cipriotul a vandut apoi carnea firmei franceze Spanghero - care livreaza carne firmei Comigel - care produce mancaruri congelate pentru Findus si Tesco la fabrica sa din Luxemburg.

Premierul roman a negat ca vanzatorii romani de carne ar fi incalcat regulile europene.

Publicatia citata incheie scriind ca in zona rurala romana calul si caruta raman mijloace comune de transport si pot fi vazute chiar si in orase.

