Dambovita: A fost aprobata hotararea privind obligativitatea purtarii mastii in piete, targuri si oboare

"In urma exprimarii voturilor membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita, a fost aprobata hotararea CJSU (Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta - n.r.) nr. 21/29 iulie prin care se extinde obligativitatea purtarii mastii si in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri sau oboare. Aceasta intra in vigoare incepand cu data de 30 iulie, ora 6,00. Totodata, hotararea prevede, pentru comerciantii care isi desfasoara activitatea in astfel de spatii, obligativitatea purtarii atat a mastii de protectie, cat si a manusilor", precizeaza reprezentantii Prefecturii Dambovita.Inca de marti, prefectul Aurelian Popa a anuntat ca a propus aceasta masura. In spatiul public s-a vorbit si despre posibilitatea inchiderii unei piete din Targoviste."Masurile vor fi luate gradual, in functie de evolutia situatiei epidemiologice, urmand a se analiza in cadrul Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita si alte masuri, dupa ce vor fi constatate rezultatele primelor masuri aplicate", mai informeaza Prefectura Dambovita.