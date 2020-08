VIDEO Doi politisti au fost atacati si taiati cu o coasa de catre doi barbati in Dambovita, oamenii legii au ripostat cu focuri de arma

Barbatul era beat

Sindicatul Eurpol a reactionat intr-un mesaj pe Facebook "Politisti taiati in Dambovita. Doi politisti taiati cu o coasa de catre doi barbati aflati sub influenta bauturilor alcoolice. Unul dintre colegi a fost transportat la Bucuresti pentru mai multe interventii chirurgicale de urgenta pentru a nu-si pierde functionalitatea degetelor.Totul a pornit de la un apel 112 iar un echipaj din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Targoviste a fost solicitat sa intervina pe raza localitatii Vacaresti din judetul Dambovita, intrucat un barbat se manifesta violent la adresa trecatorilor. Politistii au fost nevoiti sa faca uz de arma iar dupa mai multe somatii au tras in membrele inferioare si in abdomenul unuia dintre agresori.Toate acestea, in timp ce ministrul Vela ne spune ca totul e sub control, ca e cu. Intre timp, noi mai numaram 2 ultraje. Doi politisti taiati si agresati. Si daca intrebati de noile pistoale Beretta, nu, inca nu au sosit, doar s-au facut poze cu ele pentruministrului," sustin sindicalistii.Un incident a avut loc, duminica seara, in localitatea Vacaresti, judetul Dambovita.Politistii au fost sesizati ca un barbat, aflat in stare de ebrietate, e violent la adresa trecatorilor.La fata locului a fost trimis un ehipaj de politie , iar barbatul recalcitrant a atacat politistii cu o coasa.Unul dintre agenti a tras un foc de arma moment in care fratele agresorului i-a venit in ajutor. Fratele agresorului a fost impuscat in picior.Politistii - care au suferit mai multe rani - si agresorii au fost transportati la spital.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si forte speciale.