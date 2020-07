Dambovita: Al doilea judet din Romania unde masca de protectie ar putea deveni obligatorie de joi

"Luand in considerare faptul ca situatia epidemiologica din judetul Dambovita, generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unui numar extrem de mare de cazuri, fiind un risc epidemiologic ridicat, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare, prefectul judetului Dambovita a supus dezbaterii astazi (...) un proiect de hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita prin care se propune extinderea obligativitatii purtarii mastii si in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri sau oboare", precizeaza sursa citata.Potrivit acesteia, propunerea vizeaza obligativitatea purtarii atat a mastii de protectie, cat si a manusilor de catre comerciantii care desfasoara de activitati in spatiile mentionate.Documentul va fi discutat in sedinta de miercuri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita."Precizam ca, pana la acest moment, masura de inchidere a pietelor sau a targurilor este un scenariu de lucru asupra caruia Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita urmeaza sa se pronunte dupa ce vor fi analizate rezultatele primelor masuri, acestea fiind luate gradual", mai precizeaza Prefectura Dambovita.