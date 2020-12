Dan Barna, anunt categoric: "Nu va exista nicio taiere de pensii sau salarii"

"In momentul de fata, trebuie sa fim foarte onesti, Romania vine dupa o perioada care nu s-a incheiat de criza economica reala, multe zone, HoReCa si multe zone de industrie fiind afectate semnificativ de nefunctionarea economiei din motive de COVID. Din acest punct de vedere, mesajul foarte clar pe care l-a transmis premierul si il transmit si eu este ca nu vor exista taieri in anul urmator, si asta e o chestiune importanta pentru ca am vazut o rostogolire in spatiul public ca se vor taia pensii, salarii. Nici pe departe.Nu va exista nicio taiere de pensii sau salarii. Se realizeaza chiar un pic peste indexarile necesare, se ingheata intr-adevar cresterile la parlamentari, la demnitari, la zona aceasta si e un lucru necesar tocmai pentru a pastra un echilibru necesar si a ne incadra in deficitul de 7% asumat fata de Comisia Europeana in acest context de perioada pandemica. Aceste masuri sunt foarte responsabile, dar repet, nu exista niciun plan, nici in gluma nici in subtext, de taieri de pensii sau salarii", a declarat Barna, la TVR 1.De asemenea, premierul Florin Citu a anuntat, luni, ca nu vor fi taiate salariile angajatilor din sectorul public in anul viitor, acestea urmand sa fie mentinute la nivelul celor din decembrie 2020 pana va fi definitivata o analiza asupra legii salarizarii.CITESTE SI: