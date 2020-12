Dan Barna anunta referendum pentru initiativa ''Fara penali in functii publice'' imediat ce va trece pandemia

El a explicat, la TVR 1, ca actuala coalitie de guvernare are majoritate in Senat si ca daca ar vota senatorii in termen de 30 de zile ar trebui organizat un referendum, insa nu vor sa faca acest lucru in plina pandemie."In Senat, daca maine am vota-o, in 30 de zile facem referendumul. Dar nu e cazul sa facem referendumul din cauza pandemiei. Suntem responsabili, nu vrem sa scoatem oamenii la referendum acum in pandemie doar din orgoliul ca rezolvam repede acest subiect. Il vom rezolva imediat ce trece pandemia si revenim la o societate care iese cu incredere din casa. Vom organiza referendumul, apare in Constitutie", a spus Dan Barna.Intrebat daca partenerii de la PNL sunt de acord cu acest lucru, Barna a raspuns: "Da, acolo suntem, mai trebuie doar votul la Senat care va fi realizat in momentul in care va permite situatia sanitara".CITESTE SI