Dan Barna: "Ce s-a intamplat astazi in plenul comun este o sabotare a legii 396, adoptata ieri de Parlament" (VIDEO)

Ziare.

com

"In aceasta dimineata, in birourile permanente reunite, am avut sa-i spun surpriza, desi nu una foarte mare, sa constatam ca proiectul USR privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost scos de pe ordinea de zi prin votul majoritatii si din acest punct de vedere, ceea ce s-a intamplat astazi in plenul comun este pur si simplu o sabotare a legii 396, adoptata ieri de Parlament. (...)Modalitatea, insa, prin care astazi a fost solutionata, aparent, problema pensiilor speciale ale parlamentarilor, nu este decat o sabotare perfect constienta a legii adoptate ieri de parlament pentru ca pe deciziile Curtii Constitutionale, si acestea sunt foarte clare, se spune ca in momentul in care o lege trece de camera decizionala, cum este situtatia legii 396, ieri, nu se mai poate interveni asupra ei in niciun fel. Ideea ca astazi am adoptat o prevedere, aceasta prevedere agatata ca niste zurgalai de legea impozitarii pensiilor speciale nu face decat sa dea CCR argumentele si instrumentele necesare pentru a o declara neconstitutionala", a declarat Dan Barna.