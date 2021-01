Gluma lui Dan Chisu dupa ce s-a vaccinat: "Nu-mi explic erectia de azi dimineata"

"Am 65. M-am vaccinat cu Pfizer. Am fost intrebat daca vreau poza pentru ca sa conving oamenii ca e bine sa se vaccineze. Am spus ca n-am brand ca conving pe cineva. Ce vreau sa spun barbatilor de peste 65. Pfizer e bun.Sunt aia care au inventat viagra si cred ca au folosit aceleasi recipiente ca sa fabrice vaccinul. Altfel nu-mi explic erectia de azi dimineata", a scris Dan Chisu pe Facebook.Dan Chisu este actor, regizor, bucatar si producator. S-a nascut in Tulcea si este cunoscut pentru filme precum "Senatorul Melcilor" (1995), "Asfalt Tango" (1996), "Faimosul paparazzo" (1999), dar si pentru scurtmetrajele "Datorie" (2006) si "Excursie" (2014).Citeste si: Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, reales cu 60,7% din voturi. Candidatul extremei drepte, pe locul al treilea