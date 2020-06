Danca: 31 de milioane de lei pentru dotarea a 375 de unitati de invatamant cu grupuri sanitare

Ziare.

com

"Printr-o hotarare de guvern au fost aprobate cheltuielile de capital, prin transfer intre bugetul Ministerului Educatiei si bugetele autoritatilor locale, in suma de 31 de milioane de lei pentru modernizarea reabilitarea sau dotarea unui numar de 375 de unitati scolare, in vederea conformarii acestora in ceea priveste grupurile sanitare, in vederea obtinerii autorizatiilor sanitare de functionare. (...) Este un proiect important in aceasta perioada in vederea pregatirii noului an scolar si pentru a asigura conformarea acestor unitati scolare cu dotarile necesare", a afirmat Danca, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat la randul sau repartizarea sumei de 31.269.000 de lei din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazuta in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2020, pentru lucrari de amenajare a grupurilor sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora in unitatile de invatamant preuniversitar de stat.Conform unui comunicat al ministerului, din aceasta suma, 17.000.000 de lei vor fi alocati in vederea continuarii lucrarilor de amenajare a grupurilor sanitare si asigurarii cu utilitati a 272 de unitati de invatamant preuniversitar, finantate in anul 2019, dar ale caror lucrari nu au fost finalizate la sfarsitul anului trecut.Alti 14.269.000 de lei sunt destinati finantarii lucrarilor de amenajare a unor grupuri sanitare, precum si asigurarii cu utilitati a acestora, in 103 unitati de invatamant preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme.Procedurile privind achizitia lucrarilor de investitii, incheierea si derularea contractului de lucrari intra in sarcina autoritatilor locale.