Dancu nu crede in Citu. "Avem un premier destul de fragil, care este un negociator inabil"

"Avem un premier destul de fragil, care este un negociator inabil, uneori este emotional, comunica mai degraba pe Facebook . Am vazut ca a venit cu o scrisoare, la un moment dat, nu a inteles nimeni de ce, a mers cu o scrisoare la sediul PSD. Acum il asteptam eventual la sediu sa ne aduca proiectul de buget, pentru ca asta era datoria ministrului Finantelor. Daca ne uitam la impartirea pe ministere si la modul cum s-au impartit functiile, observam ca USR PLUS este mai degraba castigatorul acestor negocieri, pentru ca liberalii s-au batut pe cele doua functii destul de expuse public, dar care sunt si un factor de risc - cea de premier si cea de presedinte al Camerei Deputatilor", a declarat Dincu pentru AGERPRES.El a adaugat ca aceasta prima runda de negocieri intre partidele de centru-dreapta "a fost o batalie mai degraba pentru scaune"."E cumva romaneste sa se intample acest lucru, doar ca in aceasta negociere s-a incalcat prima promisiune, aceea ca va fi un guvern mai minimal, sa zicem asa, de criza. Vad ca pentru a se finaliza aceasta targuiala a fost nevoie de o prelungire de ciolan, astfel ca in loc de 15 ministere avem 18 ministere. (...)Criza pandemica se adanceste. Guvernul care incheie un an de mandat nu a avut cea mai buna gestiune a acestei crize si faptul ca Ministerul Sanatatii trece la un alt partid ne arata ca s-ar putea sa avem si o lipsa de continuitate chiar in mijlocul pandemiei. Poate ca era mai bine daca Ministerul Sanatatii ramanea la PNL pentru continuitate, nu neaparat pentru rezultatele ministrului Nelu Tataru ", a mai afirmat Dincu.Acesta a spus ca este exclus ca PSD sa voteze acest Guvern, pe care il considera "o manufactura politica intre cei care au pierdut alegerile"."PSD se considera indreptatit sa fi avut prima sansa sa propuna si sa faca o majoritate, conform cutumei care a functionat pana acum", a mentionat liderul social-democrat.